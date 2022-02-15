Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có bài viết bày tỏ thái độ bức xúc trước những chỉ trích mà bản thân phải chịu đựng thời gian vừa qua.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có đăng tải một bài viết dài bức xúc vì liên tục vướng phải những thông tin sai lệch thất thiệt trong suốt thời gian qua. Theo đó, anh mở đầu bài viết bằng giọng điệu khá gay gắt:"Không hiểu tự khi nào và tự bao giờ chúng ta có cái quyền phán xét, đặt để, nặng nhẹ, bình phẩm người khác bằng chính cái suy nghĩ hẹp hòi, thấp kém của bản thân mình?". Mạnh Quỳnh khẳng định bản thân đã sống 25 năm cho nghệ thuật và khán giả chân chính, anh nuôi sống bản thân và gia đình mà chưa từng nhờ vả, vay mượn hay sống dựa vào tên tuổi của ai để được lợi ích cho mình.

Bài viết của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình "PR cho nổi tiếng hơn ư? Xin lỗi nhé! Lầm rồi đó. Làm màu mè để câu views ư? Xin lỗi! Lại càng sai hơn nữa! Nếu ai cho đó là sự đánh bóng tên tuổi thì giỏi làm như mình thử đi! Có đủ trí óc và tâm tư tình cảm để viết nổi một câu hát hay một bài thơ cho ra hồn đi rồi hãy phán xét chê bai người khác!" - trích bài viết của Mạnh Quỳnh.

Bên cạnh những lời bàn về cuộc sống ngắn ngủi và cách người ta tổn thương lẫn nhau qua những bình luận ác ý trên mạng xã hội, Mạnh Quỳnh cho biết "quá mệt mỏi lắm rồi". Nếu không vì những khán giả trung thành bao nhiêu năm nay chắc có lẽ anh đã gác mic về làm nội trợ cho con cho vợ lâu rồi. Bởi lẽ, theo anh có thể như vậy sẽ vui hơn và đỡ phải mỗi ngày phải nghe "những người có tâm có đức dạy mình nên sống theo suy nghĩ của họ!". Ca sĩ Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet "Sáng nay ngồi ngoài sân bay được một anh bạn thân truyền cho một chân lý sống nghe cũng hay hay 'Sống trong xã hội này dù ở bất cứ thương trường nào cũng đừng quá hiền lành và nghĩ rằng ai cũng tốt với mình'" - trích bài viết của Mạnh Quỳnh. Được biết, sau khi người tri kỷ Phi Nhung ra đi, sức khỏe của Mạnh Quỳnh tục sa sút rất nhiều. Anh đã phải mất một thời gian dài để phục hồi vì quá đau xót trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung.

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