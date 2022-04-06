Phương Trinh Jolie khoe được mẹ chồng cưng chiều, thoải mái vi vu khắp thế gian

Mới đây, Phương Trinh Jolie đã gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được đi vi vu đây đó cùng mẹ chồng tương lai, hưởng thụ cuộc sống của tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Theo đó, cô nàng hào hứng chia sẻ hình ảnh chụp chung cùng mẹ Lý Bình lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Thích được đưa mẹ đi khắp nơi”.

Cuối cùng, chuyện tình "chị ơi anh yêu em" của Phương Trinh Jolie và Lý Bình sắp đi tới cái kết viên mãn và mở ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trong ít ngày tới. Bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả, cặp đôi còn nhận được sự yêu quý của mẹ chồng, nhất là Phương Trinh Jolie, cô nàng được mẹ Lý Bình yêu thương, chăm sóc như con ruột dù chưa chính thức cưới xin.

Và đoạn hội thoại của hai mẹ con Phương Trinh Jolie đã xóa đi khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu, xưa nay vốn được coi là khó hòa hợp. Rất nhiều người thân, bạn bè và fan hâm mộ, mọi người đều trầm trồ về tình thân mà nữ diễn viên đã tạo dựng cũng như ngưỡng mộ Phương Trinh Jolie khi có người mẹ chồng hết sức tâm lý và yêu thương con dâu chẳng khác gì mẹ ruột.

Phía dưới bài viết, mẹ chồng Phương Trinh Jolie để lại bình luận gây chú ý: "Mẹ rất hạnh phúc khi đồng hành cùng các con", kèm theo icon trái tim tình cảm. Đón nhận sự yêu thương từ mẹ chồng, Phương Trinh liền đáp lại: "Yêu mẹ".

Từ trước đến giờ, chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở trong các gia đình, dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng nhiều người cũng không tránh khỏi việc bất đồng quan điểm với mẹ chồng. Vậy nên mỗi khi có sao Việt nào rục rịch cưới hỏi là dân tình lại "soi" động thái từ phía gia đình chồng đến thái độ người vợ và Phương Trinh Jolie cũng không ngoại lệ. Nhưng chẳng cần đến sự soi mói của hội hóng hớt, cô nàng đã công khai mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng trên mạng xã hội với niềm yêu quý và tự hào.

CĐM ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp của Phương Trinh Jolie và mẹ chồng. - Ảnh chụp màn hình

Khi có người khen cô có người mẹ chồng trên cả tuyệt vời, hiền lành và tâm lý, Phương Trinh Jolie thích thú bình luận: "Hạnh phúc lắm và luôn trân trọng may mắn này".

Từ khi còn hẹn hò, nữ diễn viên, ca sĩ Phương Trinh Jolie đã rất hiếu thảo và yêu thương bà Mai Ly. Cuối năm 2021, cô tổ chức tiệc, chuẩn bị nhiều quà trong dịp sinh nhật 54 tuổi của bà. Nhiều năm qua, dù chưa chính thức nên duyên vợ chồng với Lý Bình nhưng cô đã giữ lối xưng hô mẹ - con tình cảm.

Mẹ Lý Bình rấy quý con dâu. - Ảnh: FB Phương Trinh Jolie

Khi con dâu bận việc, bà Mai Ly cũng đứng ra hỗ trợ. Bà còn thường xuyên góp mặt trong livestream bán hàng của Phương Trinh Jolie để trò chuyện, tương tác cùng con. Bà được 2 con mở cho fanpage, kênh YouTube giao lưu cùng mọi người. Những chuyến du lịch trong và ngoài nước, Phương Trinh Jolie cũng đưa mẹ đi cùng.

Phương Trinh Jolie đưa mẹ chồng đi du lịch nhiều nơi. - Ảnh: FB Phương Trinh Jolie

Nói về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, Phương Trinh Jolie từng cho biết: "Đối với Trinh, không có mẹ chồng hay mẹ vợ gì hết. Đã cưới nhau về là mẹ của chúng ta. Trinh không áp lực chuyện phải sống chung dưới một mái nhà với mẹ chồng. Với tôi sự hiếu thảo, tôn trọng đấng sinh thành là tiền đề cho tất cả. Tôi sẽ đáp lại bà bằng tình yêu thương giống như dành cho mẹ ruột".

Mẹ chồng luôn đồng hành cùng các con. - Ảnh: FB Phương Trinh Jolie

Vào tháng 3/2021, Phương Trinh Jolie chính thức xác nhận hẹn hò với diễn viên Lý Bình, kém cô 3 tuổi. Trước đó, cặp đôi có 2 năm hẹn hò bí mật. Tháng 5/2021, Lý Bình cầu hôn bạn gái. Dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, Lý Bình khoe nhà 5 tầng hoàn thiện đón Tết cùng Phương Trinh Jolie. Tới Valentine, cặp đôi diễn viên khoe giấy chứng nhận kết hôn.

Cả hai đang chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới. Vừa qua những hình ảnh Phương Trinh Jolie đi thử váy cưới đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.