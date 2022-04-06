Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết!

Hậu trường 06/04/2022 11:25

Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, Thúy Ngân còn rất biết cách quan tâm đến người khác và làm một việc đầy ý nghĩa ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Ngân đã đăng tải loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 31. Thay vì diện những bộ cánh sang trọng, quyến rũ, Thúy Ngân đã lựa chọn một bộ trang phục vô cùng đơn giản với áo thun, quần jeans và áo khoác ngoài tông màu hồng. Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của cô nàng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Đáng chú ý, trong những bức ảnh còn có sự xuất hiện của các em nhỏ và người em thân thiết Quang Trung trong ngày sinh nhật. Cô nàng đã nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè. 

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 1
Diễn viên Thúy Ngân mừng sinh nhật ở tuổi 31. - Ảnh chụp màn hình

Cô đã có những dòng chia sẻ trong bài viết: "Hạnh phúc nhất là được san sẻ yêu thương cùng với các em ngay ngày sinh nhật. Hạnh phúc giản đơn vậy thôi!". Có thể thấy nụ cười rạng rỡ, tràn ngập niềm vui, hạnh phúc của Thúy Ngân khi được san sẻ yêu thương với các bé trong một ngày thật ý nghĩa và đặc biệt. 

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 2

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 3

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 4

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 5
Thúy Ngân đến thăm các em nhỏ vào ngày sinh nhật - Ảnh: FB Thúy Ngân

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 6

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 7

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 8
Nhiều người gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Phía dưới phần bình luận, ngoài những lời chúc mừng sinh nhật, không ít người hâm mộ dành lời khen ngợi cho hành động vô cùng đẹp, ấm áp, đầy tình thương của cô nàng đến các em nhỏ trong ngày ý nghĩa của mình: "Người đẹp có tấm lòng vàng, happy birthday luôn luôn vui vẻ tươi trẻ yêu đời hạnh phúc và thành công trong cuộc sống này nha...!", "Thúy Ngân làm một việc rất có ý nghĩa ngày sinh nhật đem tình yêu thương ấm áp đến các em nhỏ", "Một cô gái xinh đẹp giỏi giang lại có tấm lòng thánh thiện như em thì quả là một điều rất là tuyệt vời. Anh chúc em và gia đình thật nhiều sức khỏe bình an và hạnh phúc, chúc em luôn luôn thành công và đạt được những gì em muốn trong cuộc sống và công việc.chúc em tất cả những gì tốt đẹp nhất.",... 

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 9

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 10

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 11
Thúy Ngân rạng rỡ, dịu dàng đón sinh nhật tuổi 31 - Ảnh: FB Thúy Ngân

Hành động vô cùng ý nghĩa, đáng yêu ngay trong ngày sinh nhật của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chú ý từ cư dân mạng. Không hề quá lời khi khẳng định rằng Thúy Ngân là một người "vừa đẹp người, vừa đẹp nết"!

Thúy Ngân ghi điểm vì hành động vô cùng ý nghĩa trong ngày đón sinh nhật tuổi 31, đã đẹp người lại còn đẹp nết! - Ảnh 12

Thúy Ngân là một cái tên không còn quá xa lạ đối với khán giả Việt, đặc biệt là những khán giả yêu thích điện ảnh. Trong suốt hơn 10 năm tham gia nghệ thuật, cô nàng đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: Bến nước mười ba, Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa.... Người đẹp còn được biết đến là nữ nghệ sĩ có nhiều hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến. Cô liên tục xuất hiện tại các dự án lớn nhỏ và tham gia ghi hình cho các chương trình truyền hình thực tế, làm khách mời cố định tại một số chương trình khác nhau...

Ở tuổi 31, hy vọng Thúy Ngân sẽ gặt hái được những thành tích mà bản thân mong muốn và mang đến nhiều vai diễn thú vị cho khán giả. 

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