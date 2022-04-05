Rầm rộ tin 1 cặp sao Vbiz đã 'toang' sau 6 năm mặn nồng, đàng gái còn ngầm xác nhận đang trong tình trạng 'độc thân'?

Hậu trường 05/04/2022 20:36

Từ một dòng chia sẻ ngắn của nữ diễn viên trên mạng xã hội, dân tình không khỏi hoang mang trước nghi vấn chuyện tình yêu của cô đã vỡ tan sau 6 năm mặn nồng.

Diễn viên Đình Tú và Hương Giang là một trong những cặp đôi nghệ sĩ yêu nhau được nhiều người hâm mộ ủng hộ. Thời gian gần đây, mối tình đẹp của 2 người liên tục vướng đồn đoán rạn nứt sau khi nam diễn viên Đình Tú đóng chung phim với Huyền Lizzie trong dự án Thương ngày nắng về. Trước tin đồn cặp đôi "đường ai nấy đi" vì có người thứ 3 xen vào, Đình Tú đã từng đăng tải bài viết, tag hẳn bạn gái cùng diễn viên Huyền Lizzie để khẳng định chắc nịch mối quan hệ yêu đương giữa họ vẫn đang rất tốt đẹp.

Rầm rộ tin 1 cặp sao Vbiz đã 'toang' sau 6 năm mặn nồng, đàng gái còn ngầm xác nhận đang trong tình trạng 'độc thân'? - Ảnh 1
Tháng 12 vừa qua, Đình Tú và Hương Giang cũng vướng đồn đoán chia tay vì có người thứ 3 xen vào - Ảnh: Internet

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi đi vào quên lãng thì mới đây nhất, trên trang cá nhân, diễn viên Hương Giang bất ngờ làm dân tình xôn xao lần nữa khi đăng tải đoạn video cùng dòng trạng thái gây chú ý: "Phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai!".  

Rầm rộ tin 1 cặp sao Vbiz đã 'toang' sau 6 năm mặn nồng, đàng gái còn ngầm xác nhận đang trong tình trạng 'độc thân'? - Ảnh 2
Hương Giang chia sẻ bài viết khiến khán giả vô cùng hoang mang - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, bên dưới phần bình luận bài đăng, nhiều cư dân mạng tỏ ý lo lắng, thắc mắc không hiểu lý do vì sao cô nàng lại đề cập đến chuyện độc thân trong khi đang tận hưởng mối tình ngọt ngào cùng Đình Tú.

Tuy nhiên, trước những thắc mắc này, thay vì Hương Giang lên tiếng phủ nhận hay phản bác, nữ diễn viên chỉ bấm like và đồng thời ngầm ám chỉ sống độc thân sẽ vui hơn khiến dân tình càng hoài nghi phải chăng mối tình giữa cô và Đình Tú đã "toang" sau 6 năm yêu nhau? 

Rầm rộ tin 1 cặp sao Vbiz đã 'toang' sau 6 năm mặn nồng, đàng gái còn ngầm xác nhận đang trong tình trạng 'độc thân'? - Ảnh 3
Rầm rộ tin 1 cặp sao Vbiz đã 'toang' sau 6 năm mặn nồng, đàng gái còn ngầm xác nhận đang trong tình trạng 'độc thân'? - Ảnh 4
Hương Giang ngầm ám chỉ đang sống độc thân - Ảnh: Chụp màn hình 

Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng để ý việc đã từ rất lâu, Đình Tú đã không còn tương tác với Hương Giang qua mạng xã hội. Đồng thời những hình ảnh chụp chung giữa cả hai cũng không còn trên trang cá nhân của cô nàng. Những chi tiết này càng khiến dân mạng chắc hơn về tin đồn cặp đôi "đường ai nấy đi".

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nghi vấn Đình Tú và Hương Giang gặp trục trặc chuyện tình cảm chỉ xuất phát một chiều từ phía cư dân mạng. Trong khi đó, cặp sao Việt vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ bỏ những nghi vấn này! Khán giả vẫn đang mong chờ cặp đôi sớm có kết quả đẹp sau thời gian yêu đường mặn nồng.

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