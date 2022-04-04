S.T Sơn Thạch tặng 'món quà lạ' nhân ngày sinh nhật của Lan Ngọc, netizen được dịp 'đẩy thuyền tích cực', 'hóng' ngày cặp đôi về chung một nhà

Hậu trường 04/04/2022 14:15

Nhân dịp sinh nhật của Lan Ngọc, trên trang cá nhân S.T Sơn Thạch vừa đăng tải tấm hình chụp chung của cả 2. Điều gì lạ mà khiến netizen tỏ ra thích thú?

Ninh Dương Lan NgọcS.T Sơn Thạch là cặp đôi nổi tiếng vì độ thân thiết và là một trong số ít những tình bạn đẹp, khan hiếm trong môi trường đầy rẫy thị phi và sự ganh đua của showbiz Việt. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn ngoài đời. Chính vì thế, cặp đôi này từng vô số lần vướng "nghi án" hẹn hò.

S.T Sơn Thạch tặng 'món quà lạ' nhân ngày sinh nhật của Lan Ngọc, netizen được dịp 'đẩy thuyền tích cực', 'hóng' ngày cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 1
Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch liên tục dính nghi án hẹn hò - Ảnh: Internet 

Mới đây, trên trang cá nhân của Sơn Thạch, nam ca sĩ vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lan Ngọc. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý là món quà đặc biệt mà nam ca sĩ dành tặng cho "bạn gái tin đồn", "facebook ai người đó đẹp". 

S.T Sơn Thạch tặng 'món quà lạ' nhân ngày sinh nhật của Lan Ngọc, netizen được dịp 'đẩy thuyền tích cực', 'hóng' ngày cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 2
 S.T Sơn Thạch tặng 'món quà lạ' nhân ngày sinh nhật của Lan Ngọc - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bên dưới bài đăng, fan hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Lan Ngọc. Tuy nhiên, hội những người "hóng hớt showbiz" lại tỏ ra thích thú, bàn tán xôn xao, nhanh tay "ship" để đẩy thuyền cho cả hai.

S.T Sơn Thạch tặng 'món quà lạ' nhân ngày sinh nhật của Lan Ngọc, netizen được dịp 'đẩy thuyền tích cực', 'hóng' ngày cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 3
 Cộng đồng mạng liên túc gán ghép, "đẩy thuyền" cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Trước đó, cặp đôi từng vướng nghi án cạch mặt nhau. Song đến thời điểm hiện tại Lan Ngọc và Sơn Thạch vẫn xuất hiện cùng nhau, hỗ trợ nhau trong nhiều dự án, chương trình. 

Tại thời điểm xảy ra ồn ào cạch mặt, nhằm đính chính, cựu thành viên nhóm nhạc 365 cho biết thêm mối quan hệ của cả hai chỉ nằm ở mức “trên tình bạn dưới tình yêu” và khẳng định vẫn thân thiết như thường.

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Từ khóa:   Lan Ngọc S.T Sơn Thạch Lan Ngọc hẹn hò Sơn Thạch

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