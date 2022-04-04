S.T Sơn Thạch tặng 'món quà lạ' nhân ngày sinh nhật của Lan Ngọc, netizen được dịp 'đẩy thuyền tích cực', 'hóng' ngày cặp đôi về chung một nhà

Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch là cặp đôi nổi tiếng vì độ thân thiết và là một trong số ít những tình bạn đẹp, khan hiếm trong môi trường đầy rẫy thị phi và sự ganh đua của showbiz Việt. Cả hai thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn ngoài đời. Chính vì thế, cặp đôi này từng vô số lần vướng "nghi án" hẹn hò.

Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch liên tục dính nghi án hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của Sơn Thạch, nam ca sĩ vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lan Ngọc. Nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý là món quà đặc biệt mà nam ca sĩ dành tặng cho "bạn gái tin đồn", "facebook ai người đó đẹp".