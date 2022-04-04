Đỗ Thị Hà bị netizen ném đá gay gắt khi quay clip cosplay cảnh hầu tòa liên quan đến scandal tình tiền của đàn chị Trương Hồ Phương Nga.

Vừa qua, đoạn clip hoa hậu Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa xét xử scandal tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ vào năm 2015 bị đào bới trở lại. Netizen ngưỡng mộ hoa hậu người Việt tại Nga 2007 bởi lời lẽ phản biện đanh thép, một mình đối chất phiên tòa. Đoạn clip được nhiều cư dân mạng coslay và là từ khóa tìm kiếm “hot trend” trên kênh tiktok.

Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa gây bão CĐM một thời - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Đỗ Thị Hà cùng Lương Thùy Linh đã có màn “đu trend” nhép lại lời của hoa hậu đàn chị tại phiên tòa với câu nói: “Tôi không ghi âm. Ông Yên không ghi âm. Vợ ông Yên lại càng không ghi âm. Vậy ai là người ghi âm? Chị Phương”.

Đỗ Thị Hà bị chỉ trích vì bắt trend kém duyên Ảnh minh họa: Chụp màn hình

Màn cosplay bắt trend với mục đích giải trí nhưng lại bị một số cộng đồng mạng phản ứng gay gắt: “bắt trend cũng nên chọn trend mà bắt chứ các bạn, rồi cứ trend nào là lao vào hết à”, “Ơ…mình thấy hơi vô duyên”... là những lời bình luận được cư dân mạng để lại bên dưới video trên TikTok nàng hậu.

Hiện tại, sau loatju tranh cãi của CĐM, Đỗ Thị Hà đã xóa đoạn clip khỏi tài khoản tiktok của mình.

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