Ninh Dương Lan Ngọc tạo dáng khoe lưng trần gợi cảm, để lộ hình xăm đặc biệt gây chú ý

Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là " ngọc nữ màn ảnh Việt " bởi diện mạo xinh đẹp đầy cuốn hút và được hàng vạn người si mê. Nhắc đến cô nàng, người ta không chỉ nghĩ đến một nữ diễn viên thành công với hàng loạt tác phẩm ăn khách mà còn trầm trồ trước nhan sắc cực phẩm thuộc hàng top của Vbiz.

Phong cách thời trang của diễn viên sinh năm 1990 cũng được đánh giá cao. Chính vì vậy, mọi động thái của cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Sao nữ trong Gái Già Lắm Chiêu luôn biết cách lựa chọn các outfit tôn được lợi thế cơ thể vàng đặc biệt là khoảng lưng mịn màng khoe được hình xăm quyến rũ.

Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân Việt mê mẩn các kiểu dáng đầm khoe được khoảng lưng quyến rũ. Người đẹp còn có cách tạo dáng quen thuộc khi quay lưng và xoay nhẹ đầu lại để tạo hiệu ứng hơn cho việc phô diễn thân hình gợi cảm. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" không bao giờ làm fan thất vọng khi lần nào cũng xinh không điểm trừ.

Cụ thể mới đây trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh vô cùng gợi cảm trong chiếc đầm trắng khoe trọn khoảng lưng nõn nà vô cùng gợi cảm. Vốn có thân hình thon gọn, diễn viên Cua Lại Vợ Bầu tự tin diện những bộ cánh cắt hở táo bạo. Ngoài đường rãnh lưng quyến rũ, cộng đồng mạng còn đặc biệt chú ý đến hình xăm ở gần eo của cô nàng. Được biết, đây là hình xăm đầu tiên được cô xăm ngay trên eo với nội dung đầy đủ là "Ninh Dương Lan Ngọc never give up".

Hình ảnh mới nhất được Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải lên trang cá nhân

Theo đó, dù đã "ghi dấu ấn" lên cơ thể từ khá lâu, cũng diện nhiều loại trang phục để lộ phần lưng, nhưng hiếm khi nào người đẹp tự tin phô diễn hình xăm rõ như vậy. Điều này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.

Hình xăm này được xăm vào khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời nữ diễn viên, lúc cô rơi vào tình trạng trầm cảm, stress nặng. Đây giống như một lời nhắn nhủ của Lan Ngọc với bản thân rằng không bao giờ bỏ cuộc, phải luôn phấn đấu và cố gắng không ngừng để vượt qua mọi giới hạn và tiến tới thành công. Chính mỹ nhân sinh năm 1990 từng chia sẻ về hình xăm này: "Em không bao giờ muốn bỏ cuộc. Khi bắt đầu xăm dòng chữ này, em nhìn lại bản thân và cứ thế tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu dù có khó khăn như thế nào".

Hình xăm thứ 2 của Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh Internet

Ngoài ra, nàng "ngọc nữ màn ảnh Việt" còn có một hình xăm nằm ở giữa lưng, ngay bên trên hông có ý nghĩa là "cuộc sống tươi đẹp". Khi xăm hình xăm thứ 2 này, nữ diễn viên Gái Già Lắm Chiêu muốn bản thân luôn hướng tới những điều tốt đẹp vui vẻ trong cuộc sống. "Dù có chuyện gì xảy đi nữa, Ninh Dương Lan Ngọc luôn vui vẻ và chấp nhận bước qua, cười thật tươi để đương đầu với mọi gian nan", Cô từng tâm sự.

Có thể thấy, mỗi hình xăm của nữ diễn viên đều gắn liền với một khoảng thời gian, một dấu mốc nào đó trong đời và có ý nghĩa quan trọng đối với cô. Nó như lời nhắc nhở của cô nàng với chính bản thân mình rằng phải luôn suy nghĩ tích cực, hành động tích cực và hướng tới cuộc sống tốt đẹp phía trước.