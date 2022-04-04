Ly hôn với vợ đại gia, "Jang Dong Gun Việt Nam" bây giờ có cuộc sống ra sao?

Hậu trường 04/04/2022 10:46

Được mệnh danh "vua quảng cáo Việt Nam", mới đóng 30 giây quảng cáo đã kiếm được 1,5 tỷ đồng nhưng ít ai biết Trương Minh Cường từng có thời gian sống vất vả bên xứ người.

Thời trẻ Trương Minh Cường nổi lên với ngoại hình điển trai không thua kém bất kỳ các ngôi sao Hàn Quốc nào. Trong thời đại làn sóng Hallyu tràn ngập, phim Hàn chiếm sóng giờ vàng, vẻ đẹp của anh được ví như "Jang Dong Gun Việt Nam".

Thành công từ phim ảnh mang về cho Trương Minh Cường nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị. Anh đóng hơn 50 quảng cáo trong thời gian hoạt động ở Việt Nam, nhận cát-sê kỷ lục 67 nghìn USD (hơn 1,5 tỷ đồng) cho 30 giây xuất hiện.

Ly hôn với vợ đại gia, 'Jang Dong Gun Việt Nam' bây giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1
Vẻ điển trai của diễn viên Trương Minh Cường - Ảnh Internet

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, Trương Minh Cường lại công bố kết hôn với doanh nhân Thu Huyền. Thông báo này gây xôn xao dư luận suốt thời gian đó, nhiều khán giả tin rằng anh kết hôn vì tiền. Cũng vì thế, anh vướng nhiều điều tiếng không hay từ dư luận. Dù vậy, diễn viên bỏ ngoài tai tất cả.

Sau khi kết hôn, nam diễn viên thoải mái đưa vợ đi dự sự kiện cũng như tham gia các buổi talk show. Được vợ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tiếp tục duy trì đam mê và vài năm sau đó, Trương Minh Cường quyết định chia tay showbiz Việt để sang Mỹ định cư.

Ly hôn với vợ đại gia, 'Jang Dong Gun Việt Nam' bây giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2
Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng anh và vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm lo các con - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian đầu khi sang Mỹ, vợ chồng anh gặp không ít khó khăn, thậm chí phải ở nhà thuê. Lúc đó anh cũng thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh cuộc sống lên trang cá nhân. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm trước anh đối diện với căn bệnh trầm cảm và phải tìm đến bác sĩ để điều trị.

Cứ nghĩ mình bị stress thôi nên anh không để ý đến chuyện này. Thế rồi, anh đi khám bệnh, bác sĩ mới cho biết anh đã trầm cảm nặng với 56 biểu hiện. Khoảng thời gian đó, diễn viên Trương Minh Cường từng có ý định tự tử. "Đã bị trầm cảm rồi mới thấy sự khủng khiếp vì nó không có thuốc chữa", anh nói.

Mới đây, trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà", khi trò chuyện cùng Thúy Nga, Trương Minh Cường hiếm hoi xác nhận ly hôn sau chặng đường hôn nhân 10 năm với bà xã.

Ly hôn với vợ đại gia, 'Jang Dong Gun Việt Nam' bây giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3
Trương Minh Cường và Thúy Nga trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" - Ảnh: Internet

Anh tự hào với sự thành công của bản thân, trân trọng tình cảm của khán giả nhưng sự nổi tiếng đã vô tình trở thành áp lực cho anh, khiến không gian đời tư của nam diễn viên bị thu hẹp. Từ đó, diễn viên Gió nghịch mùa chọn sang Mỹ định cư để lấy lại cân bằng cuộc sống.

Từ một người đang kiếm hàng tỷ đồng, được nhiều người săn đón, nam diễn viên 8x bỏ lại tất cả xây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Cuộc đời anh bước sang chặng đường mới có sóng gió, khó khăn, cả tuyệt vọng và không hề màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ.

Ly hôn với vợ đại gia, 'Jang Dong Gun Việt Nam' bây giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4
Hiện tại, anh có cuộc sống ổn thỏa - Ảnh: Internet

Dù đã bước qua tuổi 40, Trương Minh Cường vẫn giữ được phong độ, vẻ điển trai khiến Thúy Nga hết lời khen ngợi. Được biết, nam diễn viên xuất thân từ Trường Đại học Kinh tế, là "người ngoại đạo" của giới nghệ thuật. May mắn bén duyên sau một hợp đồng quảng cáo với nước ngoài, cùng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của bản thân mà sự nghiệp Trương Minh Cường thăng hoa như "diều gặp gió".

Ly hôn với vợ đại gia, 'Jang Dong Gun Việt Nam' bây giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5
Diễn viên Trương Minh Cường bên con gái - Ảnh Internet

Mặc dù không giữ được mái ấm trọn vẹn cho các con nhưng Trương Minh Cường từng nhắn nhủ với các con, anh là người không hoàn hảo, có những lỗi lầm nhưng anh luôn cố gắng sửa đổi qua từng ngày. "Ông hoàng quảng cáo Việt Nam" một thời gặp các con mỗi ngày và đưa đón con đi học.

Những tổn thương, thử thách trong quá khứ đã giúp nam ca sĩ cũng thấy chính bản thân mình chững chạc, bình tĩnh, cẩn thận hơn mà nội tâm bên trong cũng có chiều sâu hơn. Anh chấp nhận quá khứ nhưng vẫn sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để cuộc sống hiện tại tốt hơn, sẵn sàng cho mọi điều mới mẻ đến trong tương lai.

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