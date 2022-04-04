Trong ngày sinh nhật, Hà Phương phát hiện điều bí mật mà ông xã tỷ phú cố che giấu

Vợ chồng ca sĩ Hà Phương - Chính Chu sở hữu khối tài sản khổng lồ trên đất Mỹ: hàng loạt biệt thự ở những vị trí đắt đỏ nhất thế giới, ở penhouse trị giá hàng chục triệu đô, di chuyển bằng chuyên cơ riêng, sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp bậc nhất.

Mới đây, ca sĩ Hà Phương được chồng tỷ phú và các con gây bất ngờ cực 'khủng' trong ngày sinh nhật. Không quà cáp quý giá, không hàng hiệu đắt tiền. Sinh nhật lần này, ông xã tỷ phú cùng hai con đã âm thầm mời những đồng nghiệp thân thiết của Hà Phương đến chung vui cùng cô. Được biết bạn bè, đồng nghiệp của Hà Phương là những nghệ sĩ hải ngoại, trong đó không thể thiếu em gái của Hà Phương - ca sĩ Minh Tuyết.