Trong ngày sinh nhật, Hà Phương phát hiện điều bí mật mà ông xã tỷ phú cố che giấu

Tỷ phú Chính Chu mời nhiều nghệ sĩ hải ngoại đến tham dự tiệc sinh nhật của Hà Phương, nhằm tạo sự bất ngờ cho bà xã.
- Từng HÉT Cát-xê của Hồ Văn Cường lên đến 200 triệu, giờ đây Ngọc Sơn bị CĐM réo gọi vì "không cứu nổi" học trò
- Du lịch trời Tây kín như bưng, Phạm Quỳnh Anh vẫn bị soi đang mang thai?
Vợ chồng ca sĩ Hà Phương - Chính Chu sở hữu khối tài sản khổng lồ trên đất Mỹ: hàng loạt biệt thự ở những vị trí đắt đỏ nhất thế giới, ở penhouse trị giá hàng chục triệu đô, di chuyển bằng chuyên cơ riêng, sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp bậc nhất.
Mới đây, ca sĩ Hà Phương được chồng tỷ phú và các con gây bất ngờ cực 'khủng' trong ngày sinh nhật. Không quà cáp quý giá, không hàng hiệu đắt tiền. Sinh nhật lần này, ông xã tỷ phú cùng hai con đã âm thầm mời những đồng nghiệp thân thiết của Hà Phương đến chung vui cùng cô. Được biết bạn bè, đồng nghiệp của Hà Phương là những nghệ sĩ hải ngoại, trong đó không thể thiếu em gái của Hà Phương - ca sĩ Minh Tuyết.
Hà Phương chỉ muốn làm một bữa tiệc gia đình nhỏ, đón sinh nhật của mình sau chuyến đi dài ngày về Việt Nam và du lịch qua Ý. Do thời gian gấp rút, nên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng đã không kịp thực hiện. Nữ ca sĩ dự định sẽ tổ chức sinh nhật bù vào kỉ niệm 20 năm ngày cưới cùng ông xã vào tháng 8 tới đây. Nhưng không ngờ, tỷ phú Chính Chu và hai con đã mời bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Hà Phương đến chung vui cùng nữ ca sĩ.
Đón nhận món quà đặc biệt này từ ông xã, Hà Phương vô cùng hạnh phúc và xúc động. Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ điều ước cho tuổi mới: "Dịch bệnh mau chóng qua đi, bình an hạnh phúc đến với mọi nhà. Và năm 2022 sẽ là năm mở ra thật nhiều cơ hội cho Hà Phương và cho tất cả mọi người".