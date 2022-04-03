Du lịch trời Tây kín như bưng, Phạm Quỳnh Anh vẫn bị soi đang mang thai?

Vào đúng dịp Valentine vừa qua giọng ca Tình Yêu Cao Thượng đã được tình trẻ cầu hôn, từ đó nhất cử nhất động của Phạm Quỳnh Anh luôn được soi kỹ. Mới đây nhất cộng đồng mạng còn soi được cô đang mang thai đứa con thứ 3 cùng với bạn trai trẻ.
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Hiện tại Phạm Quỳnh Anh đang có chuyến đi du lịch tại trời Tây cùng hội bạn thân. Cũng từ đây, mẹ bỉm 2 con đã có những dấu hiệu khiến netizen nghi ngờ. Nếu như là người theo dõi Phạm Quỳnh Anh từ lâu, có thể thấy nữ ca sĩ rất ưa chuộng những mẫu trang phục ôm, khoe trọn body nóng bỏng của mình. Mặc dù là thế nhưng từ khi nghi vấn đang mang thai rộ lên cùng với bạn trai trẻ, người ta thấy Phạm Quỳnh Anh chỉ toàn diện trang phục rộng khéo léo che chắn kỹ lưỡng cho vòng 2.
Đáng nói hơn nữa, nữ ca sĩ còn ưa chuộng kiểu giày bệt, đế thấp, cũng như liên tục để lộ loạt dấu hiệu "hint" như: tăng cân, thường xuyên lấy tay đặt lên bụng,... chẳng khác hội mẹ bầu là mấy. Thậm chí, khi đã sang đến trời Tây nhưng Phạm Quỳnh Anh cũng không quên diện trang phục sẫm màu, rộng thùng thình càng khiến dân tình có cơ hội tin chắc rằng nữ ca sĩ đang mang thai đứa thứ ba. Thực hư không biết ra sao, chúng ta có lẽ phải chờ chính Phạm Quỳnh Anh lên tiếng công khai chính thức tin vui này thôi.
Được biết trong lúc đang du lịch tại trời Tây cùng hội bạn mặc dù chưa công khai chuyện mang thai nhưng nữ ca sĩ đã tiết lộ chuyện bản thân mình gặp nhiều di chứng hậu Covid-19. Cụ thể nữ ca sĩ thường cảm thấy bị khó thở và ho khá nhiều. Đây cũng là những di chứng thường gặp của những người nhiễm Covid-19.