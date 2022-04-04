Hiền Hồ có anh họ nương tựa 'giàu phải biết' nhưng vẫn 'thua đau' trước ngọc nữ Tăng Thanh Hà vì điều này!

Được biết đến với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc cùng với vẻ ngoài quyến rũ, nhan sắc xinh đẹp được netizen đặt cho biệt hiệu "Búp bê tóc ngắn". Thế nhưng khi so sánh với Hà Tăng, Hiền Hồ được nhận xét lép vế, thua xa với đàn chị vì lý do này.

Sau loạt drama với đại gia U60, mọi nhất cử nhất động của Hiền Hồ đều được dư luận quan tâm, thậm chí bới móc dù là chi tiết nhỏ nhất. Tuy nhiên dạo gần đây, giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại dường như đã lặn mất tăm, không có một động thái nào trên truyền thông hay mạng xã hội. Đợi hoài không thấy động thái mới, thì mới đây netizen lại soi ra được nữ ca sĩ từng có màn chạm trán váy áo với nữ đàn chị Tăng Thanh Hà nhưng kết quả lại khiến dân tình vô cùng bất ngờ.

Diện cùng một thiết kế đã từng được đàn chị Hà Tăng lăng xê, Hiền Hồ tuy vẫn xinh đẹp nhưng lép vế hơn hẳn so với "Ngọc nữ" một thời - Ảnh: Internet Hiền Hồ được mệnh danh xinh đẹp như "Búp bê tóc ngắn" của Việt Nam - Ảnh: Internet Hiền Hồ luôn được đánh giá cao bởi gu thời trang của chính mình, dù trên sân khấu hay bất kể các hoạt động thường ngày như đi chùa hay đi đánh golf sang trọng, nữ ca sĩ luôn có những thiết kế cực hút mắt cho riêng mình.

Thời trang sân Golf đẹp miễn bàn của giọng ca sinh năm 1997 - Ảnh: FBNV Trong ảnh được đem ra so sánh với Tăng Thanh Hà, người đẹp Đắk Lắk ngồi hát live trong một thiết kế vô cùng tinh xảo mang hơi hướng thanh lịch. Thiết kế tuy có phần đơn giản nhưng chính phần tà áo dài cùng đường xẻ chính diện khiến hình ảnh của nàng mỹ nhân tóc ngắn vô cùng tao nhã. Nếu như Hiền Hồ trẻ trung, đầy năng lượng thì Hà Tăng lại gây ấn tượng mạnh khi diện thiết kế vô cùng thanh lịch, sang trọng và đầy vẻ kiêu sa, quyền quý. Tăng Thanh Hà đầy vẻ kiêu sa khi diện cùng một kiểu trang phục với Hiền Hồ - Ảnh: FB Tăng Thanh Hà Hiền Hồ đầy tươi trẻ trong cùng thiết kế với đàn chị - Ảnh: Internet Thời gian vừa qua, ồn ào anh em nương tựa của Hiền Hồ khiến cô mất điểm rất lớn trong lòng khán giả. Sau khi bị khui ra loạt ảnh thân mật với đại gia U60, nữ ca sĩ lui về ở ẩn và không có bất kỳ phát ngôn liên quan nào. Nhiều người cho rằng với scandal chấn động làng giải trí này, cánh cửa quay trở lại hoạt động nghệ thuật củ giọng ca sinh năm 1997 tương đối mịt mù.

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