Sau khi dời cưới vì dịch bệnh, cặp đôi Vbiz sẽ chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 5/5 tại TP.HCM.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồ Bích Trâm gây bất ngờ khi thông báo chính thức lên xe hoa ở tuổi 31. Đám cưới của nữ diễn viên đã diễn ra vào ngày 5/5 tại Quảng Ngãi, hôn lễ ở TP.HCM vào ngày 22/5 đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Một năm trước, cả hai đã làm đàm cưới ở quê nhà cô dâu - chú rể nhưng chưa có cơ hội chiêu đãi khách mời là bạn bè, sao Việt ở TP.HCM. Nữ diễn viên hy vọng tình hình dịch bệnh được kiểm soát để có thể tổ chức ngày vui một cách trọn vẹn.

Hồ Bích Trâm thông báo tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Chồng Hồ Bích Trâm tên Trọng đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và không hoạt động showbiz. Cặp đôi đã có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi kết hôn vì vậy nên chồng Hồ Bích Trâm có mối quan hệ thân thiết với các sao Vbiz như: Hà Trí Quang, Hải Băng,... Nữ diễn viên cho biết, chồng là người âm thầm đưa đón cô đi đóng phim, dự sự kiện trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ với Zing, nữ diễn viên từng bộc bạch: "Anh là một người đàn ông bình thường, không phải đại gia. Tính cách của anh cũng hướng nội, hiền lành và không thích xuất hiện trên truyền thông. Vì thế, tôi không chia sẻ được nhiều thông tin cá nhân về anh ấy. Tôi tôn trọng chồng cũng như phía gia đình anh".

Hồ Bích Trâm tổ chức lễ cưới vào sáng 5/5 - Ảnh: FBNV

Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, lớn lên ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Cô hiện là diễn viên, người mẫu, MC hay thậm chí là vlogger khá đa tài trong làng giải trí Việt hiện nay. Nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến và yêu mến bởi thái độ tận tâm với nghề và tính tình vui vẻ, nhiệt tình của mình. Tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng đến gần hơn với nhiều người qua các tác phẩm như: Muôn kiểu làm dâu, Gia đình là số 1 phần 3, Vương miện xương rồng, Về nhà ăn Tết,...

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