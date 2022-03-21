Nhạc sĩ Hồng Đăng qua đời vào sáng ngày 21/3/2022 tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 86 tuổi.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, người thân của nhạc sĩ Hồng Đăng cho biết ông qua đời lúc 5h57 sáng 21/3/2022 tại Bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 86 tuổi.

Ông là một trong những "cây đại thụ" của làng âm nhạc Việt Nam. Nhiều năm qua, sức khỏe của nhạc sĩ Hồng Đăng có phần suy yếu do ông mắc một số bệnh tuổi già.

Nhạc sĩ Hồng Đăng - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Hồng Đăng sinh năm 1936 tại Yên Thành, Nghệ An, nguyên Phó tổng thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Âm nhạc và Thế giới âm nhạc. Ông cũng là nhạc sĩ đầu tiên được kết nạp vào Hội Điện ảnh Việt Nam, Ủy viên BCH Hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Ủy viên Ủy ban quốc gia thập kỷ phát triển văn hóa quốc tế.

Theo Vietnamnet đưa tin, trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã sáng tác hơn 700 tác phẩm gồm nhiều thể loại như: ca khúc, hợp xướng, ca cảnh, khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu... Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Hoa sữa (nhạc phim Hà Nội mùa chim làm tổ), Lênh đênh (nhạc phim Đời hát rong), Biển hát chiều nay, Không gian xanh... Đặc biệt, ca khúc "Hoa sữa" được ông viết trong nhạc phim Hà Nội mùa chim làm tổ nói về công cuộc xây dựng lại Hà Nội sau Tháng Chạp "Điện Biên Phủ trên không" đã lay động trái tim triệu người dân nước Việt.

Nhạc sĩ Hồng Đăng đã sáng tác hơn 700 tác phẩm lúc sinh thời - Ảnh: VTC News

Nhạc sĩ Hồng Đăng là người có công trong việc khởi xướng Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam và chính ông cũng được vinh danh trong Con đường âm nhạc năm 2000. Ngày 28/10/2021, ông được trao Giải thưởng Lớn "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" vì có những cống hiến xuất sắc cho nền âm nhạc Thủ đô.

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