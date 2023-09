Thúy Nga bất ngờ gọi thẳng tên Kim Ngân, tiết lộ thêm uẩn khúc sau 10 tháng 'đàn chị' rời đi

Thúy Nga tung tin nhắn thông báo trao tiền với em gái Kim Ngân - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, dưới bài đăng đính kèm link YouTube buổi gặp gỡ và ảnh chụp đoạn trò chuyện giữa Thúy Nga và em gái Kim Ngân, xác nhận đã nhận được tiền Thúy Nga chuyển lại. Cụ thể em gái Kim Ngân nói: "Yes I agree. I will personally deposit into an account for Chi Kim Ngan. Thank you very much. I love you Thuy Nga" (Tạm dịch: Tôi xác nhận điều này. Đích thân tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản chị Kim Ngân. Cảm ơn Thúy Nga rất nhiều).

Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình

Về phần Kim Ngân, sau khi chuyển đến sống cùng em họ, nữ ca sĩ được một người đàn ông giúp đỡ mua nhà mới cho ở. Tuy nhiên không rõ lý do vì sao cô vẫn thường lang thang khắp nơi. Trong một số hình ảnh mới về Kim Ngân do Đức Tiến chia sẻ lên mạng, khán giả đỡ lo lắng khi thấy cô có phần tỉnh táo hơn, ăn mặc khá tươm tất.