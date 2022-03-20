Thúy Nga bất ngờ gọi thẳng tên Kim Ngân, tiết lộ thêm uẩn khúc sau 10 tháng 'đàn chị' rời đi

Mới đây, nữ danh hài Thuý Nga đã tiếp tục phải lên tiếng đính chính sự việc liên quan đến Kim Ngân.

Trong thời gian qua, câu chuyện về ca sĩ Kim Ngân phải lang thang tại Mỹ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thỉnh thoảng, mọi người lại bắt gặp hình ảnh nữ ca sĩ lang thang trên đường phố tại Mỹ. Nhiều người xót xa khi cô trở lại với bộ dạng nhếch nhác, thậm chí còn phải xin tiền mọi người. Tại thời điểm đó, Thúy Nga đã đứng ra giúp đỡ đàn chị ổn định lại tinh thần và cuộc sống. Tuy nhiên, việc làm tốt đẹp của nữ danh hài lại hứng chịu nhiều lời ra tiếng vào.

Thúy Nga khẳng định sự minh bạch trong câu chuyện với Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình Vào sáng 19/3, Thúy Nga gây chú ý khi bất ngờ đăng bài gọi tên Kim Ngân. Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ danh hài cho biết hồi tháng 7/2021 mình từng chia sẻ clip trò chuyện với mẹ và em gái đàn chị. Họ bàn về chuyện tiền bạc của Kim Ngân. Thúy Nga chia sẻ:"Cả nhà thân mến ơi! Năm ngoái vào thứ 4 ngày 07/07/2021 Thúy Nga có một buổi trò chuyện cuối cùng với mẹ và em gái của chị Kim Ngân, có đưa clip lên YouTube. Ngày đó mình cũng có gởi lại toàn bộ tiền cheque này của chị ca sĩ Kim Ngân được Chính phủ cho gửi lại cho gia đình chị ấy! Hôm nay vì có một nhóm cứ nói là Thúy Nga lấy tiền của Kim Ngân nên Nga show ra các bằng chứng cho cả nhà biết nhé. Gia đình chị Kim Ngân cũng thông cảm giùm, mọi người cũng đừng giận hay buồn Nga vì mọi người dặn Thúy Nga đừng đưa những câu chuyện này lên mạng nhưng vì bọn họ quá áp bức Nga vậy nên Nga bắt đầu sẽ show các bằng chứng lên cho mọi người xem nha".

Thúy Nga tung tin nhắn thông báo trao tiền với em gái Kim Ngân - Ảnh: FBNV Ngoài ra, dưới bài đăng đính kèm link YouTube buổi gặp gỡ và ảnh chụp đoạn trò chuyện giữa Thúy Nga và em gái Kim Ngân, xác nhận đã nhận được tiền Thúy Nga chuyển lại. Cụ thể em gái Kim Ngân nói: "Yes I agree. I will personally deposit into an account for Chi Kim Ngan. Thank you very much. I love you Thuy Nga" (Tạm dịch: Tôi xác nhận điều này. Đích thân tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản chị Kim Ngân. Cảm ơn Thúy Nga rất nhiều). Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân - Ảnh: Chụp màn hình Về phần Kim Ngân, sau khi chuyển đến sống cùng em họ, nữ ca sĩ được một người đàn ông giúp đỡ mua nhà mới cho ở. Tuy nhiên không rõ lý do vì sao cô vẫn thường lang thang khắp nơi. Trong một số hình ảnh mới về Kim Ngân do Đức Tiến chia sẻ lên mạng, khán giả đỡ lo lắng khi thấy cô có phần tỉnh táo hơn, ăn mặc khá tươm tất.

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