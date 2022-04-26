Hé lộ loạt ảnh cực 'xịn' trong đám cưới Phương Trinh Jolie, chú rể cảm giác thế nào sau ngày trọng đại?

Hậu trường 26/04/2022 17:07

Mới đây, trên mạng xã hội, Lý Bình đã có chia sẻ đầu tiên sau đám cưới hoành tráng cùng Phương Trinh Jolie khiến cộng đồng mạng chú ý.

Vào ngày 25/4 vừa qua, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức lễ rước dâu, thực hiện những nghi thức cưới hỏi truyền thống tại nhà riêng ở TP.HCM. Tối cùng ngày, tiệc cưới hoành tráng được diễn ra với sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Đáng chú ý, trong buổi tiệc, Phương Trinh khiến ai nấy đều ngỡ ngàng khi lần đầu tiên công khai con gái riêng sau nhiều năm giấu kín. Được biết, cô bé tên Nam Phương - tên thường gọi Mia, năm nay đã 9 tuổi.

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Phương Trinh Jolie, Lý Bình và bé Mia - Ảnh: FBNV

Mới đây, vào chiều ngày 26/4, trên mạng xã hội, Lý Bình đã có chia sẻ đầu tiên sau đám cưới hoành tráng. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ: "Vẫn còn lâng lâng cảm giác hồi hộp, hạnh phúc khó tả cả nhà ơi. Cảm ơn các khách mời đã dành thời gian tới dự đám cưới, những lời chúc phúc của cả nhà đã giúp đám cưới của hai vợ chồng thêm hoàn hảo, trọn vẹn và ý nghĩa hơn".

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Bải viết của Lý Bình - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm bài viết là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi cũng như hai bên gia đình trong buổi lễ.  Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã gửi lời chúc phúc tới cặp đôi Vbiz này.

Được biết, tiệc cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình theo chủ đề Loved up, ý nghĩa chắp cánh tình yêu thăng hoa. Cô dâu, chú rể sử dụng hàng nghìn quả bóng bay trắng để trang trí sảnh tiệc. Khu vực chụp ảnh được phun bong bóng nước tạo sự lãng mạn. Bên trong sân khấu dựng chùm đèn pha lê, đính nhiều hoa tươi, chính giữa là chiếc bánh kem lớn để làm lễ. Khu vực bàn tiệc được sắp xếp theo hình chữ nhật dài, trang trí nhiều hoa hồng, lan... Khoảng 300 khách mời cùng mặc ba màu chủ đạo đen, trắng, gold.

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Sáng cùng ngày, lễ rước dâu của cặp sao diễn ra tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh. Lý Bình mang 88 lượng vàng (6,1 tỷ đồng) và trang sức kim cương hai tỷ đồng đi hỏi cưới Phương Trinh Jolie.

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Một số hình ảnh trong đám cưới của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Cặp sao mất hai tháng để chuẩn bị cho tiệc cưới. Họ dự định tổ chức hôn sự từ lâu nhưng dịch bùng phát, nhiều lần phải hoãn. Trước đó, họ đi Phú Quốc gần 10 ngày để chụp ảnh cưới và du lịch hồi tháng trước. Cô dâu đặt may 11 chiếc váy.

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