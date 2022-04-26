Vừa vướng nghi vấn mỉa mai bà Phương Hằng, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễn bất ngờ xin lỗi Phương Trinh Jolie, nguyên nhân là gì?

Tuy nhiên, trong cả lễ rước dâu và tiệc cưới, cư dân mạng đều thắc mắc về sự vắng mặt của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm bởi các nghệ sĩ vốn là những người bạn thân thiết bất lâu nay. Trên trang cá nhân, Lương Thế Thành cũng không có bất cứ lời chúc phúc nào tới cặp đôi nhân ngày trọng đại.

Vào ngày 25/4 vừa qua, Phương Trinh Jolie - Lý Bình tổ chức lễ rước dâu, thực hiện những nghi thức cưới hỏi truyền thống tại nhà riêng ở TP.HCM. Tối cùng ngày, tiệc cưới hoành tráng được diễn ra với sự tham gia của đông đảo người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Ai nấy cũng vui cho hạnh phúc của cặp đôi.

Cho tới sáng 26/4, nam diễn viên mới cập nhật hình ảnh cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình kèm bài viết gửi lời xin lỗi đàn em cũng như gửi lời chúc mình đến hai người. Cụ thể, Facebook Lương Thế Thành đăng tải: "Chúc 2 đứa em trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Mãi mãi hạnh phúc nhé 2 đứa. C2 xin lỗi không sắp xếp về kịp để chung vui cùng 2 đứa được, cho c bù dịp khác nha. Mãi yêu".

Đáng chú ý, bài viết được nhiều người đoán rằng do Thúy Diễm viết và đăng nhầm vào tài khoản của chồng vì tự xưng là "C2", "C". Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là đồn đoán vì có thể Lương Thế Thành sử dụng những từ ngữ thân mật để nói với cặp đôi đàn em, và không như dân mạng nghĩ.

Được biết, 3 cặp đôi Phương Trinh Jolie - Lý Bình, Lương Thế Thành - Thúy Diễm và Lê Thị Hồng Nhung - Kiên Trần có mối quan hệ rất thân thiết, chơi với nhau nhiều năm. Đầu tháng 4 vừa qua, 3 cặp vợ chồng nổi tiếng cũng có chuyến du lịch cùng nhau. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc vui vẻ.

Các nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết - Ảnh : Internet

Cũng liên quan đến vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm, mới đây, nữ diễn viên bất ngờ có bài viết nghi vấn đang ám chỉ bà Nguyễn Phương Hằng khiến dân tình xôn xao.

Cụ thể, trước đó, bà Phương Hằng đã gọi thẳng tên của đôi vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm, yêu cầu hai người làm rõ chuyện kêu gọi từ thiện vào hồi tháng 10/2020. Tại thời điểm bị réo tên, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành đều không có động thái đáp trả, chỉ tạm khóa Facebook cá nhân một thời gian.

Thúy Diễm nghi vấn mỉa mai bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Sau 6 tháng, khi bà Phương Hằng bị bắt tạm giam chưa lâu thì mới đây, Thúy Diễm đã có bài viết đề cập đến "quả báo" khi cho rằng: "Ai tốt, mình sống hết lòng, dốc cả sinh mạng! Ai xấu, họ tự gặt lấy quả báo, nhân quả cuộc đời giờ nhanh lắm".

Bài viết của nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, bài viết của Thúy Diễm không hề đề cập đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào và hiện tại, cô cũng không có phản hồi gì thêm.