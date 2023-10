Từng bị bà Phương Hằng 'điểm mặt gọi tên' ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm bất ngờ đăng đàn mỉa mai ai đó 'tự gặt lấy quả báo' giữa lúc 'đằng ấy' bị tạm giam?

Đến mới đây, sau hơn 6 tháng bị réo tên, nữ diễn viên bất ngờ có bài viết mới trên trang cá nhân liên quan đến "quả báo" khiến dân tình xôn xao bởi bà Phương Hằng chỉ vừa mới bị tạm giam cách đây chưa lâu.

Nữ diễn viên Thúy Diễm - Ảnh: Internet

Cụ thể, Thúy Diễm viết: "Đời nghệ sĩ vốn dĩ thăng trầm, thế nên hãy bình tâm bước qua đống bùi nhùi đó mà bước tiếp đoạn đường tươi đẹp của mình!

Ai tốt, mình sống hết lòng, dốc cả sinh mạng!

Ai xấu, họ tự gặt lấy quả báo, nhân quả cuộc đời giờ nhanh lắm.

Không chấp, không sân si, để tâm mình mãi đẹp. Lòng mình mãi sáng như gương soi đoạn đường đời. Đời ngắn lắm, ai biết mai đây thế nào.

Sống cho đẹp mình, đẹp đời, tự hào cho con mình hưởng! Cuối đời ngẫm lại không chút hối tiếc âu lo vì đã sống thật đẹp và vẹn toàn".

Bài đăng mới đây của Thúy Diễm - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không trực tiếp đề cập đến vấn đề cụ thể, cũng không đá động đến nữ đại gia Đại Nam, song thời điểm hiện tại, nhiều netizen không khỏi đoán già đoán non về ẩn tình sâu xa mà Thúy Diễm muốn đề cập.

Bà Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Về phía nữ đại gia, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Bên cạnh đó, dẫn tin từ Người Lao Động, sau khi Công an TP.HCM tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án để điều tra hành vi tương tự.