Từng bị bà Phương Hằng 'điểm mặt gọi tên' ăn chặn từ thiện, Thúy Diễm bất ngờ đăng đàn mỉa mai ai đó 'tự gặt lấy quả báo' giữa lúc 'đằng ấy' bị tạm giam?

Mới đây, nữ diễn viên Thúy Diễm bất ngờ có bài đăng trên trang cá nhân về quan điểm 'quả báo' khiến dân tình xôn xao. Được biết, tại thời điểm ồn ào từ thiện của nghệ sĩ nổ ra, cặp đôi Lương Thế Thành - Thúy Diễm cũng từng bị bà Phương Hằng gọi tên, tố ăn chặn.

Nổi tiếng là cặp vợ chồng "trai tài gái sắc" của showbiz Việt, Thúy Diễm - Lương Thế Thành ghi điểm trong mắt công chúng vì tài năng và đời tư trong sạch. Tuy nhiên, tại thời điểm nổ ra ồn ào nghệ sĩ làm từ thiện, dư luận vô cùng bàng hoàng khi cặp vợ chồng này cũng bất ngờ bị bà Phương Hằng réo tên. Vợ chồng nữ diễn viên cũng bị 'chỉ mặt điểm tên' vì nghi ăn chặn - Ảnh: Internet Theo đó, vào tối ngày 13/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream với chủ đề giấc mơ “Giải Ăn Chặn Mở Rộng”. Trước đó, nữ CEO đã tố giác nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác như NSƯT Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên,... có dấu hiệu không minh bạch trong các khoản kêu gọi quyên góp tiền từ thiện.

Bà Phương Hằng đã gọi thẳng tên của đôi vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Đồng thời, bà không quên yêu cầu hai người làm rõ chuyện kêu gọi từ thiện vào hồi tháng 10/2020. Bà cho rằng toàn bộ tiền từ thiện của đôi vợ chồng đã kêu gọi quyên gọi đến nay vẫn chưa “sao kê” hay chứng minh độ minh bạch. “Một cặp vợ chồng nhé quý vị, Nguyễn Ngọc Thúy Diễm và Lương Thế Thành quyên góp 1 tháng. Tiền nay đi đâu, về đâu, làm gì? Khoá Facebook là sao ?”, nữ CEO nói. Từ giữa năm 2021, bà Phương Hằng liên tục réo tên nghệ sĩ trong lùm xùm ăn chặn từ thiện - Ảnh: Internet Tại thời điểm bị réo tên, cả Thúy Diễm và Lương Thế Thành đều không có động thái đáp trả, chỉ tạm khóa Facebook cá nhân một thời gian.

Đến mới đây, sau hơn 6 tháng bị réo tên, nữ diễn viên bất ngờ có bài viết mới trên trang cá nhân liên quan đến "quả báo" khiến dân tình xôn xao bởi bà Phương Hằng chỉ vừa mới bị tạm giam cách đây chưa lâu. Nữ diễn viên Thúy Diễm - Ảnh: Internet Cụ thể, Thúy Diễm viết: "Đời nghệ sĩ vốn dĩ thăng trầm, thế nên hãy bình tâm bước qua đống bùi nhùi đó mà bước tiếp đoạn đường tươi đẹp của mình! Ai tốt, mình sống hết lòng, dốc cả sinh mạng! Ai xấu, họ tự gặt lấy quả báo, nhân quả cuộc đời giờ nhanh lắm. Không chấp, không sân si, để tâm mình mãi đẹp. Lòng mình mãi sáng như gương soi đoạn đường đời. Đời ngắn lắm, ai biết mai đây thế nào. Sống cho đẹp mình, đẹp đời, tự hào cho con mình hưởng! Cuối đời ngẫm lại không chút hối tiếc âu lo vì đã sống thật đẹp và vẹn toàn". Bài đăng mới đây của Thúy Diễm - Ảnh chụp màn hình Mặc dù không trực tiếp đề cập đến vấn đề cụ thể, cũng không đá động đến nữ đại gia Đại Nam, song thời điểm hiện tại, nhiều netizen không khỏi đoán già đoán non về ẩn tình sâu xa mà Thúy Diễm muốn đề cập. Bà Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Về phía nữ đại gia, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Bên cạnh đó, dẫn tin từ Người Lao Động, sau khi Công an TP.HCM tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ án để điều tra hành vi tương tự.

'Cậu cả, cô hai' nhà Phi Nhung ẩn ý 'luật Trời' giữa lúc bà Phương Hằng bị bắt, riêng Hồ Văn Cường chúc bình an bằng dòng trạng thái mùi mẫn khiến CĐM hoang mang tột độ? Đoạn clip đang được netizen chia sẻ rầm rộ ghi lại hình ảnh của Hồ Văn Cường và phần nhạc nền là một số câu nói "làm nên tên tuổi" được cắt ra từ livestream của bà Phương Hằng. Đi cùng đoạn clip là dòng trạng thái gây chú ý cực mạnh.

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