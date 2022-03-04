Thúy Diễm công khai 'mối tình đầu' và phản ứng bất ngờ của Lương Thế Thành?

Hậu trường 04/03/2022 10:06

Thúy Diễm công khai danh tính của “mối tình đầu” điển trai, Lương Thế Thành được dân tình réo gọi liên tục.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những cặp vợ chồng diễn viên được khán giả yêu mến nhất trong showbiz Việt. Hơn 6 năm bên nhau và có một nhóc tỳ kháu khỉnh nhưng tình cảm của cả hai lúc nào cũng mặn nồng như "vợ chồng son".

Thúy Diễm công khai 'mối tình đầu' và phản ứng bất ngờ của Lương Thế Thành? - Ảnh 1
Lương Thế Thành từng công nhận Thúy Diễm là 'nóc nhà quyền lực' - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ loạt ảnh “mối tình đầu” của mình kèm dòng trạng thái hài hước: "Sáng nịnh chồng, chiều post hình người yêu đầu tiên có quá đáng lắm không?".

Thúy Diễm công khai 'mối tình đầu' và phản ứng bất ngờ của Lương Thế Thành? - Ảnh 2
'Người yêu đầu tiên' của Thúy Diễm chính là Cổ Thiên Lạc - Ảnh: Chụp màn hình

Hóa ra, người yêu đầu tiên được nữ diễn viên nhắc đến không phải ai xa lạ, có thể cũng là người yêu của rất nhiều người hâm mộ, chính là Cổ Thiên Lạc – nam diễn viên nổi đình nổi đám một thời của giới giải trí Hoa ngữ. 

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng thích thú trước bài đăng của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho biết, cũng rất yêu thích Cổ Thiên Lạc giống Thúy Diễm. Đặc biệt, người hâm mộ còn bắt gặp bình luận đậm mùi "ghen tuông" của Lương Thế Thành khi thấy bà xã đăng hình ảnh của người đàn ông khác rồi còn công khai xưng là "người yêu đầu tiên". Cụ thể, ông xã Thúy Diễm cũng tung hứng với vợ: "I fine, anh vẫn còn chịu đựng được nha em".

Sợ nhà đồng nghiệp chưa đủ cháy, Vân Trang còn vào châm thêm một mồi lửa: “Bộ sưu tập tóc của anh Lạc đẹp ghê há anh Lương Thế Thành”. Lúc này, nam diễn viên nói: “Thốn tận rốn”.

Thúy Diễm công khai 'mối tình đầu' và phản ứng bất ngờ của Lương Thế Thành? - Ảnh 3
Lương Thế Thành ghen ra mặt, Vân Trang được dịp 'đốt nhà' đàn anh - Ảnh: Chụp màn hình

Màn đối đáp qua lại giữa vợ chồng Lương Thế Thành khiến cư dân mạng được dịp cười nghiêng ngả. Một số cư dân mạng cũng cho biết, thấu hiểu nỗi bất lực của nam diễn viên khi có một "nóc nhà" theo đuổi thần tượng giống như Thúy Diễm.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tiết lộ kế hoạch sinh con trong năm mới

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành tiết lộ kế hoạch sinh con trong năm mới

Vợ của Lương Thế Thành hy vọng sẽ có tin vui để đón thêm em bé thứ hai nếu mọi thứ đủ duyên. Sẵn sàng phản kháng nếu ai đó định kiến về con gái tuổi Dần.

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