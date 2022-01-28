Thúy Diễm vắng nhà, Lương Thế Thành "thấm" cảnh gà trống nuôi con, bù đầu chăm sóc quý tử

Những ngày cuối năm, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành "đầu tắt mặt tối" khi phải vừa chăm con vừa đi quay vì gia đình đã về quê hết để chuẩn bị đón Tết.
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Là một trong những cặp vợ chồng diễn viên đình đám và quen thuộc với khán giả Việt, từ ngày về chung một nhà, Lương Thế Thành - Thúy Diễm rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình nhỏ đến khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Thế Thành "than thở" cho biết phải 1 mình trông con vì Thúy Diễm đi quay từ sớm.
Đăng tải hình ảnh đang tất bật chăm sóc cậu con trai, Lương Thế Thành viết: "Hôm nay là 1 ngày cuối năm vất vả và đáng nhớ, quay phim từ sáng hôm qua tới 6 giờ sáng hôm nay mới về,ngủ được 2 tiếng dậy "gà trống nuôi con" vì cả nhà về quê hết. Mẹ Diễm đi quay sớm, cảm giác buồn ngủ mà chăm con 1 mình ôi ta nói nó chill gì đâu".
Dù bận rộn với lịch đoàn phim và những kế hoạch riêng, thế nhưng có thể thấy Lương Thế Thành và Thúy Diễm vẫn thống nhất dành thời gian cho gia đình. Trước đó, cặp đôi từng nhiều lần chia sẻ rằng bản thân cảm thấy may mắn khi có người bạn đời hiểu thông cảm cho công việc "đi sớm về khuya" của nhau.
Lương Thế Thành - Thúy Diễm quen biết nhau sau khi đóng chung phim "Trái tim hoa hồng". Thời điểm đó, cả hai chỉ xem nhau là bạn thân, chưa phát triển mối quan hệ tình cảm. Đến khi đóng trong tác phẩm "Rau muống tháng 9", cặp đôi mới chính thức phải lòng nhau. Sau 4 năm hẹn hò, vào năm 2016, cặp đôi tổ chức đám cưới.
Sau khi về chung một nhà, Thúy Diễm - Lương Thế Thành cùng nhau chào đón quý tử đầu lòng. Đến nay, sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi một cuộc hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Cách đây ít lâu, Thúy Diễm từng tâm sự rằng 2 vợ chồng đang có kế hoạch chào đón thêm em bé thứ 2.