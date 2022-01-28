Thúy Diễm vắng nhà, Lương Thế Thành "thấm" cảnh gà trống nuôi con, bù đầu chăm sóc quý tử

Là một trong những cặp vợ chồng diễn viên đình đám và quen thuộc với khán giả Việt, từ ngày về chung một nhà, Lương Thế Thành - Thúy Diễm rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị của gia đình nhỏ đến khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Thế Thành "than thở" cho biết phải 1 mình trông con vì Thúy Diễm đi quay từ sớm.

Đăng tải hình ảnh đang tất bật chăm sóc cậu con trai, Lương Thế Thành viết: "Hôm nay là 1 ngày cuối năm vất vả và đáng nhớ, quay phim từ sáng hôm qua tới 6 giờ sáng hôm nay mới về,ngủ được 2 tiếng dậy "gà trống nuôi con" vì cả nhà về quê hết. Mẹ Diễm đi quay sớm, cảm giác buồn ngủ mà chăm con 1 mình ôi ta nói nó chill gì đâu".