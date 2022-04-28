Hương Giang tiết lộ 'Một buổi đánh Golf của tôi mất 5 tiếng' với 'người ấy' nhưng lại 'chưa nghĩ đến chuyện kết hôn'

Hậu trường 28/04/2022 14:22

Trong tập đầu tiên của chương trình Chị Ông Địa, Hương Giang đã chia sẻ về sở thích chơi golf và bật mí về chuyện kết hôn của cô.

Hương Giang là người đẹp chuyển giới nổi tiếng showbiz Việt, từng đăng quang hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Hương Giang nên duyên với Matt Liu sau khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai, trở thành cặp đôi hot trong showbiz Việt. Sau gần 2 năm bên nhau, cặp đôi vướng nghi vấn sắp về chung một nhà vào tương lai gần.

Hương Giang tiết lộ 'Một buổi đánh Golf của tôi mất 5 tiếng' với 'người ấy' nhưng lại 'chưa nghĩ đến chuyện kết hôn' - Ảnh 1
Hương Giang và Matt Liu là cặp đôi nổi tiếng showbiz - Ảnh minh họa: Internet

 Đặc biệt, Hương Giang từng tiết lộ mình và bạn trai CEO có sở thích chơi đánh golf và có vẻ như, bộ môn dành cho giới thượng lưu này cũng dần trở thành niềm đam mê của nàng Hậu. Người đẹp còn tiết lộ rằng mỗi buổi đánh golf sẽ tốn khoảng 3 triệu đồng bao gồm tiền sân, tiền cho caddie, ăn uống,...

Hương Giang tiết lộ 'Một buổi đánh Golf của tôi mất 5 tiếng' với 'người ấy' nhưng lại 'chưa nghĩ đến chuyện kết hôn' - Ảnh 2
Cả hai có sở thích chơi golf - Ảnh minh họa: Internet

 Mới đây, tập đầu tiên chương trình Chị Ông Địa đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ, hoa hậu Hương Giang. Tại chương trình, Vlogger Chị ông địa và Hương Giang gặp nhau tại một resort sang trọng để trò chuyện.

Hương Giang tiết lộ 'Một buổi đánh Golf của tôi mất 5 tiếng' với 'người ấy' nhưng lại 'chưa nghĩ đến chuyện kết hôn' - Ảnh 3
Hương Giang và chị Ông Địa trong chương trình trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet

 Mở đầu cuộc trò chuyện, Chị ông địa hỏi Hương Giang về lý do thích chơi Golf (một trong những trào lưu sang chảnh đang hot hiện nay) thì cô trả lời thẳng thắn chia sẻ mình thích chơi golf vì muốn giảm cân và để đầu óc tập trung đưa bóng vào lỗ để không bận tâm vào điều già khác. Giọng ca “Anh ta bỏ em rồi” còn tiết lộ “Trung bình một buổi đi đánh Golf của tôi mất tới 5 tiếng đồng hồ…Sau này, nếu tôi đánh Golf nhiều hơn và có thời gian, tôi sẽ sản xuất một dòng đồ Golf”.

Hương Giang tiết lộ 'Một buổi đánh Golf của tôi mất 5 tiếng' với 'người ấy' nhưng lại 'chưa nghĩ đến chuyện kết hôn' - Ảnh 4
Hương Giang chia sẻ một buổi chơi golf mất 5 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo cuộc trò chuyện chị Ông Địa đã hỏi người đẹp về công việc lẫn đá sang chuyện kết hôn. Hoa hậu chuyển giới Quốc Tế liền cười đáp: "Tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Tôi vẫn đang tập trung rất nhiều vào công việc. Tôi còn quá nhiều việc, nhiều dự định. Quan điểm của tôi là trước khi kết hôn phải chơi hết cỡ. Một khi xác định cưới, tôi phải nghiêm túc, cưới xong là yên phận, không còn gì phải hối tiếc".

Hương Giang tiết lộ 'Một buổi đánh Golf của tôi mất 5 tiếng' với 'người ấy' nhưng lại 'chưa nghĩ đến chuyện kết hôn' - Ảnh 5
Hương Giang tiết lộ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Dù ngày cưới vẫn còn xa, CĐM vẫn mong chờ đám cưới của Hương Giang và 'người ấy' trong thời gian sớm nhất.

Từ khóa:   hương giang Hương Giang - Matt Liu vbiz

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