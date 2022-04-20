Hoa hậu Hương Giang tiết lộ 'não không bình thường' do di chứng hậu phẫu: Một năm phải tiêm thuốc mê 3 lần

Hậu trường 20/04/2022 09:42

"Trông Giang có vẻ như rất lanh lợi, thông minh nhưng nói thật là não của Giang không bình thường đâu" - Hương Giang chia sẻ.

Tái xuất trở lại Vbiz sau thời gian ở ẩn vì những drama ập đến, hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng không còn hoạt động sôi nổi như trước đây. Người đẹp chủ yếu tham gia các show trình diễn thời trang của các nhà thiết kế thân thiết.

Mới đây nhất, trong một chương trình truyền hình, Hương Giang hiếm hoi kể lại lại khoảng thời gian khó khăn vừa qua, cô phải sang Thái 3 tháng để cân bằng tinh thần. Nàng hoa hậu kể: "Khi đang làm việc theo guồng hằng ngày như thế, bất chợt có một tai nạn nghề nghiệp, thực sự lúc đó bản thân Giang không còn hứng thú với những những thứ xung quanh, không còn nhiệt huyết với công việc.

Giang gác lại mọi thứ, dừng tất cả hợp đồng mà Giang kí sẵn rồi lên đường. Mọi người không biết Giang đi đâu, Giang làm gì. Đơn giản là đến những nơi người ta chẳng biết mình là ai. Giang đến đó tận hưởng và lấy lại niềm tin vào cuộc sống".

 

Hoa hậu Hương Giang tiết lộ 'não không bình thường' do di chứng hậu phẫu: Một năm phải tiêm thuốc mê 3 lần - Ảnh 1
Hương Giang chia sẻ đã ở Thái Lan 3 tháng sau biến cố nghề nghiệp ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ thêm về bản thân, nữ ca sĩ tiết lộ một năm phải tiêm thuốc mê 3 lần để phẫu thuật và di chứng hậu phẫu khiến cô gặp nhiều vấn đề về trí nhớ. Hương Giang thừa nhận "không được bình thường" vì hàng ngày cơ thể phải tiếp nhận hàng trăm loại thuốc để điều tiết nội tiết. Cô nói: "Trông Giang có vẻ như rất lanh lợi, thông minh nhưng nói thật là não của Giang không bình thường đâu. 

Nhiều khi ăn nói lảm nhảm, vừa cười nói phút trước phút sau đã quên luôn. Mỗi ngày Giang phải uống hàng trăm loại thuốc điều tiết nội tiết. Uống nhiều thế làm sao Giang có thể như người bình thường".

Hoa hậu Hương Giang tiết lộ 'não không bình thường' do di chứng hậu phẫu: Một năm phải tiêm thuốc mê 3 lần - Ảnh 2
Tái xuất trở lại Vbiz, Hương Giang chủ yếu tham gia các buổi trình diễn thời trang - Ảnh: VnExpress

Trước đó, vào khoảng cuối năm 2020, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hàng loạt group anti Hương Giang với sự tham gia của hàng trăm nghìn thành viên. Được biết, nguyên nhân người đẹp "bị ghét" xuất phát từ những chia sẻ được cho là "đạo lý" trên sóng truyền hình, cùng cách cư xử không mấy thiện cảm với đồng nghiệp. Đỉnh điểm, lượng anti-fans hùng hậu tấn công vào các thương hiệu, chương trình hợp tác với Hương Giang, đòi tẩy chay nàng Hậu. Sau biến cố này, Hương Giang đã chọn cách ở ẩn suốt 7 tháng để bình tâm lại. 

 

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