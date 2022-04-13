Chẳng phải golf, đây mới thật sự là thứ khiến Hương Giang mê đắm trong thời gian gần đây

Nàng hậu từng không ngần ngại 'mạnh tay' chi hơn 600 triệu đồng để thỏa mãn đam mê bất tận của mình.
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Có thể nói Hương Giang là một trong những sao nữ Vbiz sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ. Ở độ tuổi 31, cô nàng vừa có mối tình ngọt ngào, hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân Matt Liu vừa có một sự nghiệp vững chắc, ổn định.
Trong thời gian gần đây, Hương Giang lại có một sở thích mới, thậm chí còn được cô nàng ví von một cách hài hước như "mua nhà, mua đất" vì số tiền người đẹp chi ra để thỏa mãn niềm đam mê của mình thì không hề nhỏ chút nào.
Cụ thể, đó chính là sở thích sắm các chiếc túi hàng hiệu. Thời gian qua, trên trang cá nhân của Hương Giang ta dễ dàng nhìn thấy những khoảnh khắc cô nàng đang tạo dáng với những chiếc túi đắt đỏ của mình. Theo đó, mới chỉ trong 4 tháng đầu năm nữ ca sĩ đã mua 3 chiếc túi Hermes. Để nói về đam mê, sở thích mới này, cô chia sẻ: "Mọi người thấy tôi mua nhiều đồ hiệu nhưng thực ra tôi đang đầu tư. Tôi coi việc mua đồ hiệu như đang đầu tư vì vẫn bán lại được với mức giá tốt. Vì thế nên mọi người đừng nói tôi phung phí tiền bạc. Tôi mua đồ hiệu cũng giống như mua đất, mua nhà vậy".
"Gọi là đầu tư hàng hiệu thì chưa đúng lắm mà phải là mua đồ hiệu bây giờ không còn là phung phí nữa mà nó giống như đầu tư vậy, mua xong vừa được dùng, vừa giúp build up hình ảnh, vừa thoả đam mê mà lúc bán đi không lỗ thậm chí là còn có lãi. Không khác gì một hình thức tích trữ tài sản, nếu chọn đúng thương hiệu mẫu mã thì tài sản đó không hao hụt về giá lúc mua và lúc bán, thậm chí còn có thể sinh lời".