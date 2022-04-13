Chẳng phải golf, đây mới thật sự là thứ khiến Hương Giang mê đắm trong thời gian gần đây

Nàng hậu từng không ngần ngại 'mạnh tay' chi hơn 600 triệu đồng để thỏa mãn đam mê bất tận của mình.

Có thể nói Hương Giang là một trong những sao nữ Vbiz sở hữu một cuộc sống đáng mơ ước khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ, trầm trồ. Ở độ tuổi 31, cô nàng vừa có mối tình ngọt ngào, hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân Matt Liu vừa có một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong thời gian gần đây, Hương Giang lại có một sở thích mới, thậm chí còn được cô nàng ví von một cách hài hước như "mua nhà, mua đất" vì số tiền người đẹp chi ra để thỏa mãn niềm đam mê của mình thì không hề nhỏ chút nào.

Tuy nhiên, không phải là golf, vì từ khi bắt đầu hẹn hò với Matt Liu Hương Giang đã thể hiện sự đam mê dành cho bộ môn quý tộc này rồi. - Ảnh: FB Hương Giang Cụ thể, đó chính là sở thích sắm các chiếc túi hàng hiệu. Thời gian qua, trên trang cá nhân của Hương Giang ta dễ dàng nhìn thấy những khoảnh khắc cô nàng đang tạo dáng với những chiếc túi đắt đỏ của mình. Theo đó, mới chỉ trong 4 tháng đầu năm nữ ca sĩ đã mua 3 chiếc túi Hermes. Để nói về đam mê, sở thích mới này, cô chia sẻ: "Mọi người thấy tôi mua nhiều đồ hiệu nhưng thực ra tôi đang đầu tư. Tôi coi việc mua đồ hiệu như đang đầu tư vì vẫn bán lại được với mức giá tốt. Vì thế nên mọi người đừng nói tôi phung phí tiền bạc. Tôi mua đồ hiệu cũng giống như mua đất, mua nhà vậy".

"Gọi là đầu tư hàng hiệu thì chưa đúng lắm mà phải là mua đồ hiệu bây giờ không còn là phung phí nữa mà nó giống như đầu tư vậy, mua xong vừa được dùng, vừa giúp build up hình ảnh, vừa thoả đam mê mà lúc bán đi không lỗ thậm chí là còn có lãi. Không khác gì một hình thức tích trữ tài sản, nếu chọn đúng thương hiệu mẫu mã thì tài sản đó không hao hụt về giá lúc mua và lúc bán, thậm chí còn có thể sinh lời". Sở hữu vóc dáng quyến rũ và thần thái ngút ngàn, túi hiệu đã khiến nhan sắc của Hương Giang càng lên hương. - Ảnh: FB Hương Giang Khi đọ sắc với hoa hậu Phương Khánh, người đẹp cũng không hề lép vế. - Ảnh: FB Hương Giang Nàng hậu hào hứng chia sẻ về giá trị của những chiếc túi hiệu. - Ảnh: FB Hương Giang Cô nàng sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu đáng ngưỡng mộ. - Ảnh: FB Hương Giang Sở thích sang chảnh của Hương Giang không hề thua kém bất kỳ sao nữ nào trong Vbiz. - Ảnh: FB Hương Giang Nhờ sự chăm chỉ, nỗ lực trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật cũng như hoạt động kinh doanh đã giúp Hương Giang có tiềm lực kinh tế vững vàng như hiện nay. - Ảnh: FB Hương Giang

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