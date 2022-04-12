Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai'

Hậu trường 12/04/2022 11:45

Trên mạng xã hội đang rộ lên thông tin cho rằng, siêu mẫu Minh Tú sẽ thay thế Hương Giang làm cố vấn của chương trình "Người ấy là ai" mùa 4.

Thời gian vừa qua, thông tin về show hẹn hò cực hot "Người ấy là ai" sẽ trở lại trong năm 2022 với mùa 4 khiến cho người hâm mộ cực kỳ phấn khích. Sau khi nghe rộ lên tin đồn này, netizen lập tức réo gọi Hương Giang và vẫn mong chờ sự trở lại của Hoa hậu ở mùa này. Tuy nhiên, trong chính chương trình này, những phát ngôn có phần hơi tự tin thái quá đã khiến nàng Hậu vướng phải ồn ào và bị gán với biệt danh "nữ hoàng đạo lý".

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 1
Hương Giang là người đã đồng hành cùng chương trình suốt 3 mùa. - Ảnh: Internet

Mới đây, dân mạng lại xôn xao trước thông tin Hương Giang sẽ không còn ngồi "ghế nóng" tại mùa 4 và người thay thế cô là siêu mẫu Minh Tú. Hiện tại, Minh Tú đang là một trong những người đẹp được nhiều người yêu mến. Hơn nữa cô cũng đang có một mối tình đẹp với người yêu ngoại quốc khiến nhiều người ghen tỵ. 

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 2
Minh Tú sẽ thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng?Ảnh: Internet

Mặc dù từng bị "ném đá", tuy nhiên khi tin đồn này được lan truyền, Hương Giang lại nhanh chóng được bênh vực. Một bộ phận khán giả cho rằng nếu Hương Giang rời "Người ấy là ai", cho dù người mới là ai thì chương trình cũng như mất đi "linh hồn" và sẽ không còn hay như trước. Một tài khoản ghi bình luận: "Mặc dù chị ấy hay nói đạo lý thật nhưng không phải cái nào cũng đúng với mọi người. Đó là lời khuyên thôi còn mọi người thì phải nghe rồi chọn lọc cho hợp với mình chứ không phải nghe rồi làm theo y hệt vậy".

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 3

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 4
Cư dân mạng phân thành 2 luồng ý kiến trái chiều. - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Minh Tú là mỹ nhân nổi tiếng với sự cá tính, có những phát ngôn mặn mà và lượng fans đông đảo. Tuy vậy, nếu nhận lời thay thế Hương Giang tại "Người ấy là ai", Minh Tú sẽ gặp không ít áp lực vì vốn dĩ khả năng hoạt ngôn, cách ứng biến của ngôi sao chuyển giới vốn được đông đảo fans yêu thích, ủng hộ.

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 5

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 6

Minh Tú với ngoại hình sắc sảo, gợi cảm và những phát ngôn mặn mà. - Ảnh: Internet

Trước đó, Ê-kíp Hương Giang sớm đã thông báo về việc cho ra mắt show hẹn hò mới sau "Quý ông Hoàn mỹ". Thế nên, rất có thể Hương Giang sẽ rút khỏi "Người ấy là ai" mùa 4 đúng như tin đồn.

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 7

Netizen phản ứng trước tin đồn Minh Tú thay thế Hương Giang ngồi ghế nóng 'Người Ấy Là Ai' - Ảnh 8
Hương Giang bị mắng là "nữ hoàng đạo lý", toàn phát ngôn gây tranh cãi. - Ảnh Internet

Hiện tại, chủ đề này vẫn đang được nhiều người bàn tán xôn xao. Các nhân vật chính trong câu chuyện hiện cũng chưa có động thái nào hay lên tiếng khẳng định điều gì.  

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