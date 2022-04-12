Trấn Thành cưng chiều Hari Won như công chúa, kết hôn 6 năm vẫn tự tay làm điều này cho bà xã

Hình ảnh tình tứ của vợ chồng MC Trấn Thành và Hari Won khiến fan bấn loạn, đứng ngồi không yên vì quá ngọt ngào.
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Mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ lại khoảnh khắc ngọt ngào với vợ trên trang cá nhân của mình kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn bạn photo nào trong event hôm qua đã chụp từ đằng sau vợ chồng em. Nhìn cưng ghê!”
Được biết, khoảnh khắc ngọt ngào này của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành tại sự kiện đã bị ai đó chụp lén. Không hổ danh là ông chồng chiều vợ nhất nhì Vbiz, Trấn Thành ngồi cạnh Hari Won liên tiếp có những cử chỉ vô cùng ngọt ngào, tận tình chăm sóc vợ. Không chỉ vậy, anh còn đút ăn cho vợ trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh. Dù trong bóng tối nhưng có thể nhìn thấy sự tinh tế của nam MC dành cho vợ.
Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục trầm trồ, khen ngợi hành động mà nam MC thể hiện với vợ. Đồng thời, nhiều người cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của cặp vợ chồng này.
Một số bình luận trước khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won khiến dân tình không khỏi xuýt xoa và bày tỏ sự thích thú:
- Cặp đôi dễ thương ,yêu mến hai vợ chồng em.
- Ngưỡng mộ vợ chồng xìn ri. Đẹp đôi trai tài gái sắc.
- Rất ngưỡng mộ vợ chồng Trấn Thành và Hari Won. Chúc người đẹp Hari và anh Trấn Thành nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.
- Chỉ nhìn đằng sau thôi nhưng mọi người đều cảm nhận tình cảm Trấn Thành dành cho Hari lớn đến nhường nào. Ngưỡng mộ 2 em.
- Lấy đúng người em mãi là công chúa, ngưỡng mộ chị Hari. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc như thế này mãi mãi.
- Giây phút vĩnh cửu của tình yêu.
- Đẹp và hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần thế thôi.
Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng đình đám nhất nhì trong làng giải trí. Đời sống hôn nhân của nam MC luôn được khán giả quan tâm và ngưỡng mộ Trấn Thành nổi tiếng là một người chồng tâm lý và hết mực yêu thương vợ.