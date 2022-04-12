Trấn Thành cưng chiều Hari Won như công chúa, kết hôn 6 năm vẫn tự tay làm điều này cho bà xã

Hình ảnh tình tứ của vợ chồng MC Trấn Thành và Hari Won khiến fan bấn loạn, đứng ngồi không yên vì quá ngọt ngào.

Mới đây, MC Trấn Thành đã chia sẻ lại khoảnh khắc ngọt ngào với vợ trên trang cá nhân của mình kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn bạn photo nào trong event hôm qua đã chụp từ đằng sau vợ chồng em. Nhìn cưng ghê!” Bài viết chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của 2 vợ chồng. - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh Trấn Thành và Hari Won được chụp từ đằng sau. - Ảnh: FB Trấn Thành Nhìn ảnh này là biết Trấn Thành yêu chiều bà xã đến cỡ nào. - Ảnh: FB Trấn Thành Được biết, khoảnh khắc ngọt ngào này của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành tại sự kiện đã bị ai đó chụp lén. Không hổ danh là ông chồng chiều vợ nhất nhì Vbiz, Trấn Thành ngồi cạnh Hari Won liên tiếp có những cử chỉ vô cùng ngọt ngào, tận tình chăm sóc vợ. Không chỉ vậy, anh còn đút ăn cho vợ trước sự chứng kiến của rất nhiều người xung quanh. Dù trong bóng tối nhưng có thể nhìn thấy sự tinh tế của nam MC dành cho vợ.

Hình ảnh cặp vợ chồng nam MC trong sự kiện diễn ra cách đây không lâu - Ảnh: FB Trấn Thành Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục trầm trồ, khen ngợi hành động mà nam MC thể hiện với vợ. Đồng thời, nhiều người cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của cặp vợ chồng này. Cư dân mạng bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, thích thú trước những khoảnh khắc ngọt ngào của nam MC dành cho vợ. - Ảnh chụp màn hình Một số bình luận trước khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won khiến dân tình không khỏi xuýt xoa và bày tỏ sự thích thú: - Cặp đôi dễ thương ,yêu mến hai vợ chồng em. - Ngưỡng mộ vợ chồng xìn ri. Đẹp đôi trai tài gái sắc. - Rất ngưỡng mộ vợ chồng Trấn Thành và Hari Won. Chúc người đẹp Hari và anh Trấn Thành nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. - Chỉ nhìn đằng sau thôi nhưng mọi người đều cảm nhận tình cảm Trấn Thành dành cho Hari lớn đến nhường nào. Ngưỡng mộ 2 em. - Lấy đúng người em mãi là công chúa, ngưỡng mộ chị Hari. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc như thế này mãi mãi. - Giây phút vĩnh cửu của tình yêu. - Đẹp và hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần thế thôi. Cả hai đã chính thức nên duyên vợ chồng vào cuối tháng 12 năm 2016. - Ảnh: FB Trấn Thành Trải qua nhiều năm, cặp đôi vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Dù đã gặp nhiều ồn ào không đáng có nhưng cả hai luôn nắm chặt tay để vượt qua tất cả. - Ảnh: FB Trấn Thành Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng đình đám nhất nhì trong làng giải trí. Đời sống hôn nhân của nam MC luôn được khán giả quan tâm và ngưỡng mộ Trấn Thành nổi tiếng là một người chồng tâm lý và hết mực yêu thương vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-cung-chieu-hari-won-nhu-cong-chua-ket-hon-6-nam-van-tu-tay-lam-dieu-nay-cho-ba-xa-461693.html