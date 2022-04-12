Tưởng đã 'về vườn' sau loạt ồn ào tình ái, nào ngờ 'ông bố 5 triệu' - Jack bất ngờ tái xuất lúc nửa đêm, còn công khai 'chờ đợi' fan làm điều này cho mình

Hậu trường 12/04/2022 06:20

Tối muộn ngày 11/4, Jack bất ngờ tái xuất MXH bằng loạt ảnh hé lộ sinh nhật sắp tới. Đây cũng được xem là động thái comeback sau loạt ồn ào tình ái gây xôn xao cõi mạng.

Tối muộn ngày 11/4, Jack bất ngờ tái xuất MXH bằng loạt ảnh hé lộ sinh nhật sắp tới. Đây cũng được xem là động thái comeback sau loạt ồn ào tình ái gây xôn xao cõi mạng.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Năm nào cũng bắt xem làm sinh nhật cho tui như nào như nào...".

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Bài viết của Jack - Ảnh chụp màn hình

Trong loạt ảnh được chính chủ đăng tải, Jack lộ diện với vẻ ngoài sụt cân khá nhiều sau khoảng thời gian "ở ẩn" lánh nạn hậu ồn ào chu cấp cho con 5 triệu/tháng. Cư dân mạng cũng nhận ra nam ca sĩ đã thay đổi phong cách mới, mái tóc Mullet được được cắt tỉa gọn gàng, nhuộm màu sáng. Nhiều fan hâm mộ không khỏi hào hứng trước sự trở lại này của giọng ca Sóng Gió và hy vọng vào một màn comeback hoành tráng sắp tới.

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Nam ca sĩ có phần sụt cân - Ảnh: Internet

Trước đó, vào cuối năm 2021, Jack bị netizen "ghét cay ghét đắng" vì chuyện tình cảm với Thiên An - nữ chính trong loạt MV đình đám của nam ca sĩ. Theo đó, Thiên An và giọng ca sinh năm 1997 từng có khoảng thời gian yêu đương. Thậm chí cô nàng hot girl còn mang thai con của Jack, song sau đó lại "đường ai nấy đi".

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Mối quan hệ với Thiên An khiến nam ca sĩ lao đao suốt thời gian dài - Ảnh: Internet

Điều đáng nói, Jack chỉ gửi chu cấp cho con 5 triệu/tháng khiến CĐM nổ ra tranh cãi gay gắt. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của giọng ca Bạc Phận và khiến anh phải lui về ở ẩn suốt thời gian dài. Ngay cả chương trình Running Man Việt Nam cũng phải "cắt sóng" Jack sau khi công chiếu những tập đầu có sự xuất hiện của nam thần tượng gốc Bến Tre nhận về loạt chỉ trích từ người xem.

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