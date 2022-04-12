Chồng Tây Hoàng Oanh công bố ly hôn, lời "tiên tri" của netizen đã thành sự thật?

Hậu trường 12/04/2022 09:11

Trên trang Instagram của Jack - chồng tây Á hậu Hoàng Oanh vừa lên tiếng thông báo hai vợ chồng đã ly hôn.

Trước khi thông báo ly hôn bằng dòng trạng thái ngắn trên story thì tin đồn tan vỡ của MC Hoàng Oanh và chồng tây Jack Cole đã xuất hiện từ nhiều tháng trước đó. Cụ thể, vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Á hậu đã đăng tải ảnh trầm tư kèm với dòng trạng thái gây hoang mang: "Chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly".

Chồng Tây Hoàng Oanh công bố ly hôn, lời 'tiên tri' của netizen đã thành sự thật? - Ảnh 1
Hoàng Oanh chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh: Chụp màn hình

Khi có khán giả tò mò liệu Hoàng Oanh và chồng Tây đã rạn nứt, Á hậu đã phủ nhận: "Chỉ là những câu nói hay chạm lòng người nên mình chia sẻ thôi cả nhà ơi".

Thời gian sau đó, cô cũng đăng tải loạt hình ảnh gia đình đoàn tụ, vui vẻ, hạnh phúc. Trên tài khoản Instagram cá nhân, Hoàng Oanh vẫn để ảnh đại diện là hai vợ chồng. Nhiều khán giả cho rằng vợ chồng Hoàng Oanh – Jack đang ngầm bác bỏ tin đồn ly hôn.

Chồng Tây Hoàng Oanh công bố ly hôn, lời 'tiên tri' của netizen đã thành sự thật? - Ảnh 2
Instagram của Hoàng Oanh là avatar của hai vợ chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tối 11/4, Jack bất ngờ thông báo ly hôn. Trên trang Instagram cá nhân, Jack chia sẻ: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Chồng Tây Hoàng Oanh công bố ly hôn, lời 'tiên tri' của netizen đã thành sự thật? - Ảnh 3
Chồng tây Hoàng Oanh tuyên bố ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng sau đó, anh chồng Tây đã lập tức xoá bài đăng ly hôn, thay vào đó là một đoạn video chương trình kèm dòng trạng thái: "My thoughts every time I fly" (Tạm dịch: Suy nghĩ của tôi mỗi khi bay).

Về phía Hoàng Oanh, cô chưa lên tiếng về động thái của chồng nhưng đã có chia sẻ ẩn ý cách đó vài tiếng: "Không có gì quan trọng hơn sự đồng cảm với nỗi đau khổ của con người. Không phải nghề nghiệp, không phải của cải, không phải trí thông minh, càng không phải địa vị. Chúng ta phải cảm thông cho nhau...".

Chồng Tây Hoàng Oanh công bố ly hôn, lời 'tiên tri' của netizen đã thành sự thật? - Ảnh 4
Lời ẩn ý của Hoàng Oanh trước công bố ly hôn của chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Jack đã khóa trang cá nhân, cư dân mạng tiếp tục chờ xác nhận chính thức từ phía hai vợ chồng Hoàng Oanh và chồng Tây.

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