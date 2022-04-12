Bị chỉ trích vì hóa thân thành cố nghệ sĩ Phi Nhung, con gái nuôi phản pháo cực gắt: 'Mọi người có đang làm quá vấn đề lên không vậy?'

Hậu trường 12/04/2022 10:33

Nhận nhiều lời chê bai và mỉa mai về việc hóa thân thành mẹ nuôi là cố ca sĩ Phi Nhung, nữ ca sĩ Tuyết Nhung lên tiếng.

Vào ngày sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Tuyết Nhung đã chia sẻ đoạn video song ca cùng một giọng ca nam với màn hóa thân thành màn trình diễn của mẹ nuôi cố ca sĩ Phi Nhung với ca sĩ Mạnh Quỳnh.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho nữ ca sĩ. Song, bên cạnh những ủng hộ thì cũng không ít cư dân mạng tỏ rõ thái độ khó chịu, thậm chí buông lời tiêu cực, mỉa mai Tuyết Nhung.

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Đoạn video con gái nuôi đã hóa thân thành cố ca sĩ Phi Nhung gây xôn xao dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Trước những chỉ trích của cư dân mạng, con nuôi Phi Nhung cho biết bản thân hoang mang, không biết mình đã làm gì sai khi chỉ diễn lại bài hát tặng mẹ ngày sinh nhật. Giọng ca trẻ cũng cho rằng dân mạng đang làm quá mọi chuyện.

Tuyết Nhung đáp trả: "Ủa mọi người ơi, em hát và diễn lại bài hát để tặng cho mẹ em ngày sinh nhật là sai hả mọi người? Mọi người có đang làm quá vấn đề lên không vậy? Con gái tập và trình diễn một nét diễn đẹp trong bài hát mà mẹ đã từng diễn để tặng cho mẹ ngay ngày sinh nhật ngày tưởng niệm là sai sao mọi người?".

Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã xóa những dòng trạng thái này và thay vào đó là chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng mẹ nuôi Phi Nhung lúc sinh thời. 

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Con gái nuôi lên tiếng sau khi nhận chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình

Phạm Tuyết Nhung được Phi Nhung nhận nuôi từ năm 13 tuổi, vì gia cảnh khó khăn nên cô không được ăn học tử tế. Nhờ cố nghệ sĩ Phi Nhung chăm lo từ khi còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, Tuyết Nhung của hiện tại đã tròn 20 tuổi, xinh đẹp, khôn khéo và tài năng. Đặc biệt, nhờ sự chỉ dạy tận tình của mẹ nuôi, cô còn có giọng hát ngọt ngào và trong trẻo, được nhiều khán giả yêu thương, ủng hộ. 

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Cố ca sĩ Phi Nhung và con gái nuôi Tuyết Nhung - Ảnh: FBNV

Vào tháng 9/2021, cố ca sĩ Phi Nhung qua đời sau thời gian chiến đấu với Covid-19. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ đến thời điểm hiện tại vẫn khiến người hâm mộ, đồng nghiệp, đặc biệt là người thân và các con vô cùng đau lòng và chưa thể nguôi ngoai.

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