Trước khi 'đường ai nấy đi', Hoàng Oanh từng 'vỡ mộng' hôn nhân: Tưởng 'tình đẹp như mơ' nào đâu cái kết 'chẳng ai ngờ'

Trước đó, có rất nhiều lời đồn đoán cặp đôi chia tay vì trên mạng xã hội, nàng á hậu sinh năm 1990 không còn đăng nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Không chỉ vậy, cô còn dành nhiều thời gian cho công việc tại Việt Nam, còn phần Jack Cole hiện sống và làm việc tại Singapore.

Mới đây, tối 11/4, mạng xã hội rầm rộ thông tin Hoàng Oanh ly hôn chồng Tây - Jack Cole sau 3 năm gắn bó và có chung một cậu con trai. Theo như chia sẻ Jack về lý do ly hôn là vì cả hai đã không thể đi tới thống nhất, cùng nhau giải quyết vấn đề.

Trong cuộc phỏng vấn, Hoàng Oanh thừa nhận đã "vỡ mộng" khi bước vào hôn nhân nhưng do khác biệt về văn hóa mà Hoàng Oanh và chồng Tây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày. Nàng á hậu tâm sự:

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, Hoàng Oanh cũng đã có nhiều trải lòng về những góc khuất của cuộc sống hôn nhân mà mọi người những tưởng vô cùng hạnh phúc.

"Oanh không vơ đũa cả nắm nhưng Oanh nghĩ đây cũng là một văn hóa của người Mỹ. Họ rất độc lập, chủ nghĩa cá nhân. Cái đó không xấu nhưng nó hơi xung đột với văn hóa Việt Nam mình. Ví dụ như anh ấy đã có vợ có con nhưng cuối tuần vẫn thích đi với bạn bè, vẫn giữ cuộc sống độc lập.

Phụ nữ Việt Nam mình có gia đình là dành hết mọi thứ cho chồng cho con nhưng anh ấy là đàn ông, lại là người Mỹ nữa nên rất yêu cuộc sống riêng của bản thân. Nhiều khi mình phải nhắc vì cuối tuần là thời gian dành cho gia đình. Anh ấy rất độc lập và tự tin. Còn Oanh thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình".

Cả 2 có chung một cậu con trai - Ảnh: Internet

Nói thêm về điều khiến cô "vỡ mộng" trong cuộc sống hôn nhân, Hoàng Oanh thẳng thắn kể ra rằng chồng có nhiều tật xấu nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận để hòa hợp với đối phương. Cô nói: "Có những cái mình thấy ông ấy khó chịu quá mà thôi cũng kệ. Có những cái nó thuộc về thói quen, tính cách thì mình cũng chấp nhận. Nhưng mình có giới hạn. Ví dụ như chồng Oanh không thích cây vì ở đây hay bị sốt xuất huyết, anh ấy sợ trông cây có muỗi sẽ cắn con nhưng Oanh lại mua một chậu cây về đặt ở ban công. Lúc gió lớn cát trong chậu cây bay ra, anh ấy chịu không nổi nên vứt luôn cái cây của Oanh.

Mình mới nổi điên lên và nói rằng có những vấn đề có thể chấp nhận nhưng đây là chuyện về tôn trọng sở thích cá nhân, khi anh muốn lấy cái món đồ của em làm gì thì phải hỏi ý kiến. Đó là lần Oanh rất giận và chồng đã tiếp thu ý kiến, sau này anh ấy làm gì cũng hỏi mình. Nhiều lúc mình có thể mềm mỏng cho qua nhưng có những lúc phải đặt rõ ranh giới, giới hạn có thể chấp nhận được và không thể chấp nhận được".

Hoàng Oanh 'vỡ mộng' khi sống chung với chồng Tây - Ảnh: Internet

Một trong lý do "vỡ mộng" khác là cách giải quyết khác nhau khi cả 2 xảy ra mâu thuẫn, xung đột: "Oanh thì khi có mâu thuẫn là thích nói cho ra hết vấn đề, còn chồng Oanh những lúc căng thẳng thì lại muốn yên tĩnh, muốn có thời gian riêng để suy nghĩ, khi nào thoải mái thì quay lại nói chuyện sau.

Nếu người kia thay đổi không được thói quen đó thì mình sẽ là người thay đổi trước. Bây giờ anh ấy không muốn nói chuyện thì Oanh sẽ để cho anh ấy một mình, đến ngày hôm sau cả hai đã thoải mái thì mình ngồi xuống nói chuyện.

Oanh nghĩ mình là người dễ làm hòa hơn. Chỉ cần gia đình hạnh phúc thì Oanh có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng. Còn chồng Oanh thì nghĩ phải để bản thân thoải mái, vui vẻ thì những người xung quanh mới nhận được nguồn năng lượng tích cực đó.

Không sao cả. Nếu mình nhường nhịn được chừng nào để cuộc sống gia đình vui vẻ hơn thì mình cứ làm. Còn chừng nào đạt đến giới hạn thì Oanh sẽ nói thẳng".

Hiện tại, trước thông tin ly hôn này, phía Hoàng Oanh vẫn giữ im lặng và chưa có động thái nào mới. Người hâm mộ vẫn đang nóng lòng chờ đợi một lời xác nhận chính thức từ Hoàng Oanh.