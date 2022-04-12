Khung cảnh xót xa trong tang lễ của bố diễn viên Võ Đăng Khoa: Danh hài Hoài Linh, Minh Nhí, Trường Giang đến tiễn đưa

Sau khi linh cữu của bố Võ Đăng Khoa đã được an táng tại quê nhà, nhiều đồng nghiệp như nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương... đã đến động viên và an ủi nam diễn viên.

Trên trang cá nhân, diễn viên Võ Đăng Khoa đã chia sẻ dòng trạng thái gửi lời cảm ơn mọi người vì đã tới tiễn đưa bố anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Nam diễn viên chia sẻ: "Cha con/em đã về nơi an nghỉ cuối cùng! Cám ơn tất cả tình yêu thương và những lời động viên, chia buồn của bạn bè thân quyến dành cho ba mẹ con nhà con/em những ngày vừa qua… trong lúc tang gia bối rối có gì tiếp đón chưa chu toàn mong quý thân hữu thông cảm lượng thứ … Thay mặt mẹ và các em con/em Võ Đăng Khoa xin chân thành tri ân tình cảm của tất cả mọi người!". Trước đó, vào chiều ngày 11/4, linh cữu của bố diễn viên Võ Đăng Khoa đã được an táng tại quê nhà, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã động viên và an ủi anh trong những ngày qua.

Diễn viên Võ Đăng Khoa cùng người thân trong tang lễ của bố - Ảnh: FBNV Trong loạt ảnh được chia sẻ, xuất hiện trong tang lễ, nghệ sĩ Hoài Linh, Minh Nhí, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang, Khả Như, Thuận Nguyễn,... đều có mặt để chia buồn với gia đình Võ Đăng Khoa. Khoảnh khắc nam diễn viên đội tang, ôm chặt di ảnh bố trong chặng đường cuối khiến ai nhìn cũng đau lòng, xót xa. Nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trong tang lễ của bố nam diễn viên - Ảnh: FBNV Võ Đăng Khoa còn được biết đến là cháu nuôi của danh hài Hoài Linh - Ảnh: FBNV Nghệ sĩ Minh Nhí cũng tới đưa tiễn - Ảnh: FBNV Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương cũng tới chia buồn - Ảnh: FBNV Nam diễn viên Thuận Nguyễn cũng có mặt để chia sẻ nỗi mất mát này - Ảnh: FBNV Diễn viên Khả Như cũng tới đưa tiễn bố của Võ Đăng Khoa - Ảnh: FBNV

Võ Đăng Khoa được biết đến như cháu nuôi của NSƯT Hoài Linh. Trên thực tế, nếu xét về huyết thống, Võ Đăng Khoa và nghệ sĩ Hoài Linh không phải ruột thịt. Từng có thời điểm, Võ Đăng khoa nhận về ý kiến không hay cho rằng anh "bắt quàng làm họ" bởi danh xưng này. Tuy nhiên sau đó, nam diễn viên cũng đã lên tiếng giải thích, cho biết vì nghệ sĩ Hoài Linh gọi mẹ anh là "chị Hai", bởi vậy nên sau này anh cũng gọi nam danh hài bằng "cậu". Nam diễn viên cũng vừa cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay và nhận được nhiều ý kiến tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự tham gia và ủng hộ của Hoài Linh.

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