Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào tiết lộ 'giai đoạn bi kịch' sau khi kết hôn với Hứa Minh Đạt

Trải qua hơn 10 năm chung sống, Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ hiện có hai cậu con trai là Bánh Mì và Xá Xị. Song, đằng sau đó là những góc khuất chỉ người trong cuộc mới biết.
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Mới đây, xuất hiện cùng với Lý Nhã Kỳ trong chương trình "Trà chiều cùng mợ chảnh", diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân sóng gió với Hứa Minh Đạt. Trong đó, nữ diễn viên tiết lộ từng lâm cảnh túng thiếu, vợ chồng cãi vã vì gánh nặng kinh tế.
Nhớ lại thời gian đầu quen Hứa Minh Đạt, nữ diễn viên tự nhận rằng bản thân mình là người khá táo bạo. Cô tâm sự: "Tôi chưa từng nghĩ mới 19, 20 tuổi đã đi lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu. Mỗi ngày, tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm, dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang. Lúc đó, anh Đạt ở trong một căn nhà nhỏ được cha mẹ cho để sống riêng. Tôi cứ qua dọn dẹp trong suốt 2 năm trời. Thậm chí, tôi còn chà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cúng kiếng. Khi cha tôi cho tiền sắm đồ tết, tôi lấy tiền đó sắm hết đồ cho anh Đạt".
Tuy nhiên, sau khi lên xe hoa, cuộc sống của hai vợ chồng Lâm Vỹ Dạ dần thay đổi. Đặc biệt, vấn đề kinh tế trong gia đình khiến cả hai nhiều lần gặp "khủng hoảng". Nữ diễn viên cho biết: "Lúc vừa cưới xong, tôi mang bầu nhưng không có nổi một đồng, phải ăn mì gói, cháo gói. Cha tôi thấy thế liền hỏi sao phải ăn như vậy, tôi bảo do nghén nên thèm. Tôi không dám nói với cha rằng tôi không có tiền nên phải ăn như thế".
"Để trang trải chi phí sinh hoạt, tôi cật lực kiếm tiền phụ chồng. Dù sức khỏe kém do hậu sinh nở nhưng tôi vẫn tích cực chạy show. Nhiều khi đi quay xong, tôi phải chạy vào bệnh viện chích thuốc, truyền nước biển. Tôi cứ âm thầm, giấu mọi người làm điều đó. Tôi sợ nhà sản xuất thấy mình vậy sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình, không mời tôi nữa. Áp lực kiếm tiền và nuôi dạy con cái khiến hôn nhân của chúng tôi dần rạn nứt. Lúc tôi làm nhiều, tôi với anh Đạt cứ cãi nhau hoài", Lâm Vỹ Dạ tiếp tục bộc bạch.
Hiện tại, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt được xem là cặp đôi diễn viên có đời sống hôn nhân khá viên mãn. Hơn 10 năm chung sống, cả hai có hai cậu con trai là Bánh Mì và Xá Xị. Trải qua nhiều thăng trầm, nữ diễn viên cho biết cô đã an tâm và hạnh phúc với mái ấm nhỏ.