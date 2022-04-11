Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào tiết lộ 'giai đoạn bi kịch' sau khi kết hôn với Hứa Minh Đạt

Mới đây, xuất hiện cùng với Lý Nhã Kỳ trong chương trình "Trà chiều cùng mợ chảnh", diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân sóng gió với Hứa Minh Đạt. Trong đó, nữ diễn viên tiết lộ từng lâm cảnh túng thiếu, vợ chồng cãi vã vì gánh nặng kinh tế.

Nhớ lại thời gian đầu quen Hứa Minh Đạt, nữ diễn viên tự nhận rằng bản thân mình là người khá táo bạo. Cô tâm sự: "Tôi chưa từng nghĩ mới 19, 20 tuổi đã đi lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu. Mỗi ngày, tôi đều qua nhà anh ấy nấu cơm, dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang. Lúc đó, anh Đạt ở trong một căn nhà nhỏ được cha mẹ cho để sống riêng. Tôi cứ qua dọn dẹp trong suốt 2 năm trời. Thậm chí, tôi còn chà toilet, chuẩn bị đồ đạc để cúng kiếng. Khi cha tôi cho tiền sắm đồ tết, tôi lấy tiền đó sắm hết đồ cho anh Đạt".