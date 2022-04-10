Hàng loạt vết bầm chi chít trên chân của Thu Minh đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ

Thu Minh đã khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước dấu vết lạ trên đùi cô.

Trên trang Facebook cá nhân, Thu Minh bất ngờ tung ra hình ảnh cực nóng bỏng bên bờ biển. Diện trên mình bộ bikini 1 mảnh đầy sexy, nữ ca sĩ đã khoe được nhan sắc mặn mà, body cực bén với 3 vòng vô cùng chuẩn chỉnh.

Thế nhưng đáng chú ý, Thu Minh lại gây lo lắng khi để lộ vết thương rất to ở ngay trên đôi chân của mình.

Thu Minh để lộ vết thương bấm tím ở đùi

Sở dĩ cô nàng bị thương là vì đã ham vui và thực hiện một cú nhảy. Không biết độ va chạm đến đâu, thế nhưng nhìn những hình ảnh này của nữ ca sĩ, nhiều người đã không khỏi lo lắng. Dưới phần bình luận, khán giả cũng liên tục dặn dò nữ ca sĩ những phương pháp điều trị để vết thương này có thể lành trong khoảng thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, sau thời gian dài giữ kín hình ảnh của con trai, gần đây, Thu Minh đã dần hé lộ dung nhan của quý tử 5 tuổi. Con trai nữ ca sĩ sở hữu làn da trắng, tính cách lanh lợi và vô cùng hoạt ngôn.

Nhan sắc nóng bỏng của nữ ca sĩ

Trước đó khi mẹ thường xuyên không đăng ảnh mình hay cho người khác chụp hình, bé Gấu đã có thắc mắc khiến Thu Minh cảm thấy thương con vô cùng. Cụ thể cô viết: "Ảnh hay hỏi chị là tại sao mẹ không cho con đi với mẹ lúc mẹ đi diễn hay báo chí chụp hình? Sao lại che mặt con? Thương lắm nhưng vậy đi".

Những thắc mắc của bé Gấu khiến cô rất thương nhưng vẫn giữ vững quan điểm của mình bởi việc bảo vệ hình ảnh của con trước báo chí và công chúng.

Chỉ thỉnh thoảng, Thu Minh mới hé lộ ảnh con nhưng hầu như là ảnh chụp sau lưng hoặc nửa mặt từ phía xa.

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