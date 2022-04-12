Sau ồn ào ly hôn, trong khi Hoàng Anh vướng rắc rối nghi 'ngoại tình' với Thắm Bebe thì vợ cũ khoe hạnh phúc bên tình mới

Hậu trường 12/04/2022 10:44

Quỳnh Như đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên tình mới sau biến cố hôn nhân.

Cuối năm 2020, thông tin diễn viên Hoàng Anh bất ngờ đơn phương ly hôn vợ Việt kiều Quỳnh Như gây xôn xao khắp mạng xã hội. Từ đó kéo theo nhiều ào ào đấu tố giữa 2 bên như Quỳnh Như tố chồng là người bội bạc, phụ tình phụ nghĩa,...

Sau ồn ào ly hôn, trong khi Hoàng Anh vướng rắc rối nghi 'ngoại tình' với Thắm Bebe thì vợ cũ khoe hạnh phúc bên tình mới - Ảnh 1
Sau ly hôn, Hoàng Anh và vợ cũ liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau thời gian mọi chuyện lắng xuống, mới đây nhất, trên trang cá nhân, vợ cũ Hoàng Anh cũng bất ngờ hé lộ có tình mới nhân ngày sinh nhật của mình. Cụ thể, cô đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào: 

"Cảm ơn đã bên cạnh chia sẽ cùng em trong thời gian vừa qua. Niềm vui nho nhỏ cho sinh nhật năm nay của Như. Phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định phải làm chủ. Làm chủ đồng nghĩa với bạn có cơ hội giúp những người xung quanh, tự quyết định cuộc sống của chính mình. Bạn muốn gì, cần gì và phải làm gì bạn nhất định sẽ tự mình làm. Chẳng cần phải chờ đợi sự cho phép của bất cứ ai".

Dù không để lộ mặt "người ấy" nhưng biểu cảm của Quỳnh Như tỏa nhiều sự hạnh phúc bên tình mới sau biến cố hôn nhân. Đồng thời, vợ cũ Hoàng Anh cũng từng tiết lộ, người yêu có tính cách dễ chịu, hiểu và thông cảm với những tổn thương của cô trong quá khứ. Cả hai dễ dàng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và cô thấy ấm áp từ khi có bạn đồng hành.

Sau ồn ào ly hôn, trong khi Hoàng Anh vướng rắc rối nghi 'ngoại tình' với Thắm Bebe thì vợ cũ khoe hạnh phúc bên tình mới - Ảnh 2
Sau ồn ào ly hôn, trong khi Hoàng Anh vướng rắc rối nghi 'ngoại tình' với Thắm Bebe thì vợ cũ khoe hạnh phúc bên tình mới - Ảnh 3
Vợ cũ Hoàng Anh khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên tình mới trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài chia sẻ, nhiều người cũng gửi lời chúc phúc đến Quỳnh Như và mong rằng cô lấy lại được cân bằng sau đổ vỡ hôn nhân để có thể tận lực nuôi dạy con nhỏ. Sau lùm xùm ly hôn đấu tố với chồng cũ, cô xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và vui vẻ hơn.

Về phía Hoàng Anh sau ly hôn, nam diễn viên liên tục vướng tin đồn có mối quan hệ ngoài luồng với Thắm Bebe nên bỏ vợ, bỏ con. Không chỉ vậy, ngay chính chồng Thắm BeBe cũng lên tiếng tố về việc ngoại tình này.

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