Chồng Thắm Bebe tiếp tục mở hội 'vạch trần' chuyện ngoại tình, gọi thẳng tên Hoàng Anh: 'Mời em đến nhà, con vợ già em cũng lấy'

Hậu trường 11/02/2022 09:54

Vụ ồn ào diễn viên Hoàng Anh bị tố ngoại tình vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào ly hôn và tố vợ ngoại tình của chồng Thắm Bebe gây nhiều sự chú ý. Mới đây, Kevin Nguyễn - chồng Thắm Bebe lại tiếp tục có buổi livestream tố thẳng tên nam diễn viên Hoàng Anh. Cụ thể, Kevin Nguyễn khẳng định thời gian đầu, anh đã dành trọn niềm tin cho vợ và Hoàng Anh dù có bị nhiều lời tác động từ phía vợ cũ của nam diễn viên.

Chồng Thắm Bebe kể: "Bẵng đi một thời gian, Quỳnh Như gọi cho tôi với tâm trạng suy sụp khóc lóc bảo: "Cảm ơn vợ anh, nhờ vợ anh mà vợ chồng em ly hôn". Tôi còn bảo với Quỳnh Như: "Em nói thật hay đùa? Làm gì có chuyện đó?". Tôi có hỏi bà xã thì cô ấy phủ nhận.

Tôi bảo cô ấy nên tránh tiếp xúc thân mật với Hoàng Anh để tránh điều tiếng nhưng tôi không cấm cản cô ấy đi làm cùng Hoàng Anh. Tôi còn khẳng định với Quỳnh Như là chuyện của ai thì tôi không biết chứ riêng bà xã tôi thì tôi tin tưởng 100%.

Vào sinh nhật đầu tiên của con gái út, tôi và bà xã tổ chức tiệc rất lớn. Tôi và Hoàng Anh trò chuyện rất nhiều. Tôi không dám can thiệp, chỉ khuyên Hoàng Anh bình tĩnh, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cố gắng thu xếp ổn thỏa".

Chồng Thắm Bebe tiếp tục mở hội 'vạch trần' chuyện ngoại tình, gọi thẳng tên Hoàng Anh: 'Mời em đến nhà, con vợ già em cũng lấy' - Ảnh 1
Chống Thắm Bebe không kìm được xúc động khi nhắc đến chuyện ngoại tình giữa vợ và diễn viên Hoàng Anh - Ảnh: Cắt từ clip

Hiểu nỗi cô đơn của người của người một thân một mình bươn chải ở nơi xa lạ, vì vậy, chồng Thắm Bebe cho biết xem Hoàng Anh như em út trong nhà mà không nghĩ ngợi nhiều. Anh cho biết thêm: "Về sau, những chuyện đấu đá của Hoàng Anh, Quỳnh Như hay bà xã tôi, tôi không để tâm và thật sự không có thời gian để theo dõi. 

Mọi chuyện bắt đầu tệ đi là trong ngày Lễ Tạ ơn năm ngoái. Khi khách khứa đang đông đúc, bà xã lại bảo ra đầu đường mua đồ. Tôi thấy có cái bóng chạy ngang nhưng không biết có phải của Hoàng Anh hay không? Sau đó, tôi hỏi thẳng, bà xã mới nói là cô ấy và Hoàng Anh đi mua bánh mì và bàn kịch bản.

Tôi hiểu hoàn cảnh Hoàng Anh một thân một mình qua Mỹ vào những ngày lễ tết sẽ buồn bã cô đơn ra sao. Tôi luôn bảo bà xã rủ Hoàng Anh đến nhà chơi hay du lịch cùng vợ chồng tôi để Hoàng Anh bớt tủi thân và có được tình cảm gia đình. Thật sự tình cảm giữa tôi và Hoàng Anh rất tốt. Tôi coi Hoàng Anh như em út, không nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì".

Chồng Thắm Bebe tiếp tục mở hội 'vạch trần' chuyện ngoại tình, gọi thẳng tên Hoàng Anh: 'Mời em đến nhà, con vợ già em cũng lấy' - Ảnh 2
Câu chuyện diễn viên Hoàng Anh bị tố ngoại tình vẫn đang gây xôn xao toàn mạng xã hội - Ảnh: Internet

Doanh nhân Kevin Nguyễn cho biết cảm thấy rất đau đớn khi phát hiện chuyện ngoại tình giữa vợ và Hoàng Anh: "Mời em đến nhà, con vợ già em cũng lấy. Anh chúc em may mắn. Đây là lời cuối cùng anh nói chuyện với em. Bây giờ chúng ta không còn là bạn, không còn là anh em. Bạn là giúp nhau thành công, còn bè là phá hoại. Em là một người không tốt Hoàng Anh ạ".

Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn'

Chồng Thắm Bebe chính thức 'lên tiếng' giữa lùm xùm ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh động viên 'anh em mình là người bị GẠT', nhắn nhủ sâu cay 'người đang làm trời đang nhìn'

Vợ cũ Hoàng Anh có phản ứng gay gắt khi Thắm Bebe xác nhận sẽ ly hôn với doanh nhân Kevin Nguyễn, tố chồng lăng nhăn và cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

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