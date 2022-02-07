Vợ cũ Hoàng Anh 'hợp tác' cùng chồng Thắm Bebe vạch trần vụ ngoại tình: 'Cuối cùng anh em mình vẫn là người đáng thương và bị gạt'

Hậu trường 07/02/2022 16:57

Hơn 1 năm sau ồn ào ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh tiếp tục đăng đàn tố chồng cũ từng ngoại tình với Thắm Bebe.

Ồn ào hậu ly hôn của diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ vừa tạm lắng. Gần đây nhất, vụ chồng Thắm Bebe tố vợ ngoại tình với Hoàng Anh lại lần nữa gây xôn xao dư luận. Trước đó, vợ cũ Hoàng Anh cũng từng lên tiếng tố chồng ngoại tình, công khai thân mật với Thắm Bebe.

Vợ cũ Hoàng Anh 'hợp tác' cùng chồng Thắm Bebe vạch trần vụ ngoại tình: 'Cuối cùng anh em mình vẫn là người đáng thương và bị gạt' - Ảnh 1
Sau khi ly hôn Quỳnh Như, Hoàng Anh liên tục kề cận, thân thiết hơn mức tình bạn với Thắm Bebe - Ảnh: Internet

Sau ồn ào, đích thân Thắm Bebe cũng thừa nhận có tình cảm với Hoàng Anh sau thời gian tiếp xúc và làm việc chung. Tuy nhiên, trong livestream mới đây nhất, cô vẫn lên tiếng tố chồng là loại "đê hèn", từng bắt cá nhiều tay khiến cô không thể chịu đựng và đã làm đơn ly hôn. Cô chia sẻ: "Thời gian qua, tôi đã cho anh ấy cơ hội rồi, nhưng anh không biết trân trọng nên bây giờ tôi sẽ là người làm đơn ly hôn. Những năm qua tôi đã chịu quá nhiều khổ rồi. Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội nữa, tôi muốn sống cho bản thân".

Qua đó, vợ cũ Hoàng Anh và chồng Thắm Bebe cùng bắt tay "vạch trần" vụ ngoại tình này. Cụ thể, chồng Thắm Bebe "tag" tên Quỳnh Như  - vợ cũ Hoàng Anh và đăng đàn: "Nhờ Facebook lưu lại để cho các con biết cha đã hy sinh hết tất cả những gì có thể vì các con. Thương lắm, Kevin sẽ lên tiếng trong một ngày gần nhất có thể, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các cháu".

Vợ cũ Hoàng Anh 'hợp tác' cùng chồng Thắm Bebe vạch trần vụ ngoại tình: 'Cuối cùng anh em mình vẫn là người đáng thương và bị gạt' - Ảnh 2
Vợ cũ Hoàng Anh bắt tay cùng chồng Thắm Bebe 'vạch trần' vụ ngoại tình - Ảnh: Chụp màn hình

Mặt khác, đến trưa 7/2, Quỳnh Như cũng lên tiếng cho biết: "Và đến cuối cùng hai anh em mình vẫn là người đáng thương và bị gạt. Vẫn nể anh vì dám hạ cái tôi của một người đàn ông xuống để bảo vệ các con và hạnh phúc gia đình. Thôi! Hãy cố gắng lên ông anh. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho những người xứng đáng". 

 

Nghi vấn chồng Thắm bebe 'hợp tác' với vợ cũ Hoàng Anh vạch trần việc ngoại tình, động thái sau đó khiến nhiều người 'lú lẫn'

Nghi vấn chồng Thắm bebe 'hợp tác' với vợ cũ Hoàng Anh vạch trần việc ngoại tình, động thái sau đó khiến nhiều người 'lú lẫn'

Mới đây, Kevin Nguyễn chồng Thắm bebe đã có động thái mới trên trang cá nhân liên quan đến vợ của "tình địch" khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ cũ Hoàng Anh vợ cũ hoàng anh đăng đàn tố chồng ngoại tình vợ cũ hoàng anh bắt tay với chồng thắm Bebe

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 15 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 21 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?