Hơn 1 năm sau ồn ào ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh tiếp tục đăng đàn tố chồng cũ từng ngoại tình với Thắm Bebe.

Ồn ào hậu ly hôn của diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ vừa tạm lắng. Gần đây nhất, vụ chồng Thắm Bebe tố vợ ngoại tình với Hoàng Anh lại lần nữa gây xôn xao dư luận. Trước đó, vợ cũ Hoàng Anh cũng từng lên tiếng tố chồng ngoại tình, công khai thân mật với Thắm Bebe.

Sau khi ly hôn Quỳnh Như, Hoàng Anh liên tục kề cận, thân thiết hơn mức tình bạn với Thắm Bebe - Ảnh: Internet

Sau ồn ào, đích thân Thắm Bebe cũng thừa nhận có tình cảm với Hoàng Anh sau thời gian tiếp xúc và làm việc chung. Tuy nhiên, trong livestream mới đây nhất, cô vẫn lên tiếng tố chồng là loại "đê hèn", từng bắt cá nhiều tay khiến cô không thể chịu đựng và đã làm đơn ly hôn. Cô chia sẻ: "Thời gian qua, tôi đã cho anh ấy cơ hội rồi, nhưng anh không biết trân trọng nên bây giờ tôi sẽ là người làm đơn ly hôn. Những năm qua tôi đã chịu quá nhiều khổ rồi. Tôi sẽ không cho anh ta cơ hội nữa, tôi muốn sống cho bản thân".

Qua đó, vợ cũ Hoàng Anh và chồng Thắm Bebe cùng bắt tay "vạch trần" vụ ngoại tình này. Cụ thể, chồng Thắm Bebe "tag" tên Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh và đăng đàn: "Nhờ Facebook lưu lại để cho các con biết cha đã hy sinh hết tất cả những gì có thể vì các con. Thương lắm, Kevin sẽ lên tiếng trong một ngày gần nhất có thể, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các cháu".

Vợ cũ Hoàng Anh bắt tay cùng chồng Thắm Bebe 'vạch trần' vụ ngoại tình - Ảnh: Chụp màn hình

Mặt khác, đến trưa 7/2, Quỳnh Như cũng lên tiếng cho biết: "Và đến cuối cùng hai anh em mình vẫn là người đáng thương và bị gạt. Vẫn nể anh vì dám hạ cái tôi của một người đàn ông xuống để bảo vệ các con và hạnh phúc gia đình. Thôi! Hãy cố gắng lên ông anh. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho những người xứng đáng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-hoang-anh-hop-tac-cung-chong-tham-bebe-vach-tran-vu-ngoai-tinh-cuoi-cung-anh-em-minh-van-la-nguoi-dang-thuong-va-bi-gat-448960.html