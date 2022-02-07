Hậu ồn ào bị tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe chính thức xác nhận đã thoát khỏi cuộc hôn nhân 10 năm đầy nước mắt và đau đớn

Hậu trường 07/02/2022 14:58

Sau ồn ào bị tố ngoại tình, Thắm Bebe đã quyết định ly hôn với ông xã doanh nhân.

Vừa qua, vụ việc chồng doanh nhân của Thắm Bebe tố vợ và diễn viên Hoàng Anh có gian tình với nhau gây xôn xao dư luận. Mới đây, trên trang cá nhân, Thắm Bebe một lần nữa có những chia sẻ chính thức về góc khuất hôn nhân của mình. Đặc biệt, cô nàng còn nhấn mạnh về việc đã ly hôn với chồng. Cụ thể, Thắm Bebe chia sẻ:

"Tôi đang rất bức xúc một sự việc trong gia đình, tôi không chịu nổi cuộc hôn nhân này nữa. Chồng tôi có tật là có việc gì xảy ra đều quay lại và chia sẻ trên mạng. Nhưng những hình ảnh và ghi âm mà không được người khác cho phép ghi lại ở Mỹ sẽ vi phạm pháp luật. Sau những gì mà chồng tôi đã làm với tôi, tôi xin khẳng định sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. 

Sau những ồn ào trước đó, tôi không muốn sống với người đàn ông nhỏ mọn như vậy, ngày hôm đó Thắm Bebe về nhà lấy đồ đạc bỏ đi thì chồng Thắm Bebe mới quỳ xuống van xin là cho anh một cơ hội. Tuy nhiên, tôi đã nói anh ấy đã làm tôi tổn thương quá nhiều nên không thể nào ở lại với anh được, con thì tôi không bỏ, tôi chỉ bỏ chồng".

Hậu ồn ào bị tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe chính thức xác nhận đã thoát khỏi cuộc hôn nhân 10 năm đầy nước mắt và đau đớn - Ảnh 1
Thắm Bebe đã chính thức có tâm sự chia sẻ về câu chuyện góc khuất của gia đình - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh nói về việc không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống hôn nhân với chồng doanh nhân, Thắm Bebe cũng khẳng định chồng đã nhiều lần van xin níu kéo nhưng sau đó lại "tính nào tật nấy" nên cô quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân 10 năm đầy nước mắt và đau đớn. Thắm Bebe tâm sự: 

"Tất cả tài sản, con cái đều phải rõ ràng thì tôi mới bước chân ra đi. Tôi cũng đã nói với chồng vì sao xin lỗi xong lại nói có người giả mạo tài khoản làm cho mọi người vào phỉ báng cô lần nữa. Một mặt thì chồng muốn níu kéo tôi ở lại, vì chồng vì con, cuộc hôn nhân 10 năm chỉ toàn nước mắt, toàn sự đau đớn. Các bạn nhìn mặt các bạn có thể biết được tâm tính của người đó như thế nào, đối với Thắm Bebe, tôi như vầy không thể nào hành xử không tốt, tôi chưa làm gì sai, toàn giúp đời giúp người.

Hậu ồn ào bị tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe chính thức xác nhận đã thoát khỏi cuộc hôn nhân 10 năm đầy nước mắt và đau đớn - Ảnh 2
Chồng doanh nhân của Thắm Bebe tố vợ ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian chung sống với chồng tôi chưa bao giờ chia sẻ những điều không hay lên mạng xã hội hết. Ngày hôm nay và ngày mai Thắm Bebe sẽ làm giấy tờ ly dị không ở với người đàn ông này nữa. Anh ta lên mạng xã hội chụp hình con khiến nhiều người hiểu lầm là tại sao Thắm Bebe không đi cùng nhưng tôi có mặt trong những chuyến đi đó. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trên Facebook của chồng tôi và ngược lại không để người đàn ông như thế xuất hiện".

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Khán giả hoài nghi Thắm Bebe chính là người hack Facebook của chồng để đăng đàn xin lỗi về việc tố cô ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh.

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