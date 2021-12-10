Thắm Bebe thừa nhận bị cảnh sát bắt giữ, không quên nhắn gửi đôi lời về 'cách giữ chồng' đến ai đó

Hậu trường 10/12/2021 09:57

Thắm Bebe lên tiếng tin ăn vạ chồng, bị cảnh sát bắt khiến dư luận xôn xao suốt những ngày vừa qua.

Thời gian gần đây, vụ ồn ào tố nhau ngoại tình xoay quanh nam diễn viên Hoàng Anh khiến cư dân mạng dậy sóng.

Càng sốc hơn khi mới đây, chồng Thắm Bebe - Kevin Nguyễn bất ngờ tiết lộ việc bà xã bị cảnh sát bắt và tạm giữ 2 ngày.

Cụ thể, chồng của Thắm Bebe cho hay, vào chiều 9/12 (giờ Việt Nam), Thắm Bebe trở về nhà sau 1 ngày ở nơi cô thuê cho Hoàng Anh sống. Vừa tới nhà, Kevin Nguyễn đã từ chối tranh luận, cả hai nên để luật sư đứng ra giải quyết những ồn ào

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Ồn ào ngoại tình xoay quanh bộ ba thị phi khiến dư luận ngán ngẩm - Ảnh: Internet

"Thắm đã chửi rủa tôi. Tôi đã nói thẳng rằng mình không muốn nói chuyện với cô ấy, vì tôi đã đưa luật sư làm giấy tờ ly dị, trong thời gian này thì cứ để luật sư giải quyết về mặt pháp lý.

Tôi đã bỏ xuống nhà và Thắm cứ đi theo, bổn cũ soạn lại. Cô ấy đã tự cào tay cào chân mình rồi gọi cảnh sát tới và đổ thừa tôi là người làm. Nhưng mà tôi có máy quay trong nhà, cảnh sát tới họ nghiên cứu xong và còng Thắm đi", Kevin Nguyễn cho hay. 

Chồng của cô còn cho biết thêm, sau 2 ngày bị tạm giữ, nếu Thắm Bebe còn tìm anh và gây rối, vi phạm yêu cầu khoảng cách từ cơ quan chức năng, cô sẽ tiếp tục bị tạm giữ thêm.

 

Thông tin trên ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, bàn tán rầm rộ. Đến sáng ngày 10/12 (giờ Việt Nam), nữ ca sĩ đã chính thức đưa ra phản hồi về vụ việc.

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Mối quan hệ 'chưa có lời giải' của Thắm Bebe và diễn viên Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh: Internet

Cô cho hay, vợ cũ Hoàng Anh đã điện thoại cho Kevin Nguyễn để bàn chuyện hại cô và Hoàng Anh. Thắm Bebe về nhà và nghe được, sau đó cô và chồng xảy ra chuyện tranh chấp, cãi cọ gay gắt.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Thắm Bebe ổn nha cả nha. Tối qua thằng K (bạn Quỳnh Như) ăn cắp, điện thoại cho Kevin bàn chuyện để hại tôi và Hoàng Anh.

Tôi về và nghe được, tôi và chồng tôi có chuyện. Tôi bị bắt giữ, nhưng ổn thôi, bây giờ tôi đã ra ngoài".

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Bài đăng của Thắm Bebe - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí nữ ca sĩ còn gay gắt mắng đối tượng tên K và khẳng định "chấp hết" nếu còn dám đặt điều, bày trò hại cô. Chưa dừng lại ở đó, Thắm Bebe cũng có chia sẻ đầy ẩn ý: "Đàng hoàng tử tế quá. Đóng vai hiền mà xin lỗi có kiếm được ai bên mình không? Hay nằm khóc thầm mỗi tối. Học người ta đi, sao vừa được chồng 'sợ mất' mà vẫn có nhiều người muốn tranh giành. Cái đó nằm ở con người và tính cách đó. Không phải giả hiền để lấy lòng người đâu, ai kia ơi!".

Hiện vụ ồn ào xoay quanh mối quan hệ rối ren, đầy thị phi của bộ ba này vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   Thắm Bebe Hoàng Anh Hoàng Anh và Thắm Bebe

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