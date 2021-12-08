Quỳnh Như - vợ cũ diễn viên Hoàng Anh cho biết suốt hơn 2 tháng qua không nhận được bất cứ tiền trợ cấp nuôi con nào từ chồng.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với vợ cũ, diễn viên Hoàng Anh liên tục vướng vào lùm xùm tình cảm với Thắm Bebe khi công khai sánh đôi bên nhau. Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ của Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ bài đăng với tiêu đề: "Diễn viên Hoàng Anh bị chồng của Thắm Bebe tố ngoại tình và moi tiền vợ mình".

Đính kèm bài chia sẻ là dòng chú thích của Quỳnh Như: "Sự thật dù có bị ngủ quên thì vẫn là sự thật. Vậy thì cho Như hỏi những người từng làm tổn thương tôi, từng chửi mắng tôi có trả lại công bằng cho tôi hay không".

Vợ cũ chia sẻ bài viết về Hoàng Anh bị chồng Thắm Bebe tố ngoại tình và moi tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài đăng này, Quỳnh Như còn cho biết thêm, suốt hơn 2 tháng qua không nhận được bất kỳ tiền trợ cấp nào từ chồng cũ cho con gái. "Sẵn đây Như cũng xin nhắc nhẹ là hai tháng nay bé Abbie (con gái của Quỳnh Như - Hoàng Anh) không nhận được đồng nào từ tiền cấp dưỡng của người cha mà toà án đã phán quyết. Mới chỉ trả được hai tháng đầu đến giờ thì chưa thấy đồng nào".

Trước đó, tòa đã ra quyết định nam diễn viên phải cấp dưỡng bắt đầu từ tháng 9/2021 mỗi tháng là 500 USD, cộng thêm 3 tháng 6, 7 và 8 trước đó. Tuy nhiên, Hoàng Anh lấy lý do không làm ra tiền nên xin được trả góp số tiền 1.500 USD trong 15 tháng. Điều này có nghĩa là từ tháng 9, con gái sẽ nhận khoản trợ cấp 500 USD và thêm 100 USD tiền góp, tức tổng cộng khoảng 13,6 triệu đồng.

Hoàng Anh và Thắm BeBe liên tục dính tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Trong một talkshow, Hoàng Anh từng chia sẻ lý do ly hôn là do cả hai không tìm được sự đồng điệu trong hôn nhân. Bên cạnh đó, Quỳnh Như đã thay đổi rất nhiều từ khi về sống chung nhà. Thời điểm đó, netizen bàn tán xôn xao cho rằng, nam diễn viên 8X ngoại tình với Thắm Bebe. Tuy nhiên người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-hoang-anh-bi-chong-tham-bebe-to-ngoai-tinh-vo-cu-lien-co-dong-thai-gay-chu-y-440508.html