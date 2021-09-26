Vợ cũ diễn viên Hoàng Anh chia sẻ clip Nathan Lee 'quát' người mẫu Xuân Lan, chuyện gì đây?

Hậu trường 26/09/2021 15:32

Hành động của vợ cũ nam diễn viên Hoàng Anh đang khiến mọi người xôn xao và không ngừng tò mò về mối quan hệ của cô và người mẫu Xuân Lan.

Câu chuyện ly hôn ồn ào của nam diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ khiến dân mạng không ngừng quan tâm trong một thời gian dài. Diễn viên điển trai được biết đã quyết định sang Mỹ định cư sau khi kết hôn, tuy nhiên sau đó anh lại dính lùm xùm "ngoại tình", thậm chí là đối xử tệ bạc và bị chính vợ cũ - Quỳnh Như tố cáo. 

Vợ cũ diễn viên Hoàng Anh chia sẻ clip Nathan Lee 'quát' người mẫu Xuân Lan, chuyện gì đây? - Ảnh 1
 Hoàng Anh và vợ cũ thời con mặn nồng.

Mới đây, trên trang cá nhân vợ cũ diễn viên Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ bài đăng của nam ca sĩ Nathan Lee "quát mắng" nữ người mẫu Xuân Lan. Được biết, clip này do một trang mạng xã hội hội đăng tải vào tháng 4 năm nay. Vì vậy, không hiểu "cơn gió nào" khiến vợ cũ Hoàng Anh chia sẻ chuyện giữa Nathan Lee và Xuân Lan và cũng rất nhiều người tò mò về mối quan hệ của họ.

Vợ cũ diễn viên Hoàng Anh chia sẻ clip Nathan Lee 'quát' người mẫu Xuân Lan, chuyện gì đây? - Ảnh 2
 Bài đăng của vợ cũ Hoàng Anh trên trang cá nhân cách đây vài giờ.

Lùi lại một chút thì nhiều người đã tinh ý nhận ra người mẫu Xuân Lan từng trò chuyện với diễn viên Hoàng Anh thông qua một chương trình.

Tại đây, nam diễn viên đã trải lòng về cuộc sống của anh tại Mỹ, đồng thời cũng nhắc đến vợ cũ: "Lúc mới quen biết nhau thì cô ấy bảo sao cũng được và rất tôn trọng nghề của tôi. Tuy nhiên, khi về chung với nhau và có một mặt con thì hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế tôi chọn sự ra đi vì nghề nghiệp của mình không được tôn trọng".

Vợ cũ diễn viên Hoàng Anh chia sẻ clip Nathan Lee 'quát' người mẫu Xuân Lan, chuyện gì đây? - Ảnh 3
 Chương trình talkshow Hoàng Anh chia sẻ câu chuyện cuộc sống với Xuân Lan gần đây.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh tiết lộ anh từng có ý định trở thành những người bạn hậu ly hôn với vợ cũ để cả hai cùng chăm sóc con gái nhỏ. Thế nhưng những gì Quỳnh Như làm đã đi quá xa nên hiện tại giữa họ không còn tiếng nói chung. Hoàng Anh bộc bạch: "Tôi bị vợ cũ một mặt triệt con đường buôn bán, mặt khác lại 'la làng la xóm' là tôi vô trách nhiệm, không chu cấp cho con".

Vợ cũ diễn viên Hoàng Anh chia sẻ clip Nathan Lee 'quát' người mẫu Xuân Lan, chuyện gì đây? - Ảnh 4

Hiện tại, đây chính là "manh mối" duy nhất mà khán giả phỏng đoán được về hành động chia sẻ bài đăng của ca sĩ Nathan Lee nói về người mẫu Xuân Lan. Nhân vật chính là Quỳnh Như vẫn chưa lên tiếng giải thích về điều này.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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