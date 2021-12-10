Hoàng Anh có động thái đầu tiên ngay giữa tâm bão bị tố ngoại tình với Thắm Bebe, câu chốt cuối cùng gây chú ý!

Hậu trường 10/12/2021 08:54

Sau khi Thắm Bebe livetream vào trưa 9/12, Hoàng Anh cũng có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Những ngày qua, lùm xùm tình ái của Hoàng Anh và Thắm Bebe đang là tâm điểm bàn luận của cư dân mạng khi chính ông xã doanh nhân của Thắm Bebe lên tiếng tố vợ ngoại tình. Đồng thời, về phía vợ cũ Hoàng Anh cũng lên bài chia sẻ mỉa mai chuyện anh bội bạc và ngoại tình khi chưa ly hôn.

Hoàng Anh có động thái đầu tiên ngay giữa tâm bão bị tố ngoại tình với Thắm Bebe, câu chốt cuối cùng gây chú ý! - Ảnh 1
Hoàng Anh bị chồng Thắm Bebe tố ngoại tình với vợ của mình -  Ảnh: Internet

Sau thời gian im lặng và khoá trang cá nhân trước ồn ào, rạng sáng 10/12, Hoàng Anh đã đăng tải dòng trạng thái đầu tiên. Dù không nhắc trực tiếp về vụ việc nhưng nam diễn viên ẩn ý bàn về thái độ, cách cư xử trong tình yêu. Chia sẻ của Hoàng Anh ngay giữa tâm bão đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

"Tình cảm xuất phát từ con tim, không phải là món đồ vật để người ta tranh giành giật. Những ai đang yêu nhau say đắm, tình yêu của họ luôn lấp đầy khoảng trống, không bao giờ có khe hở của bàn chân khác. Khi người bên cạnh không còn tình cảm với mình nữa. Đầu tiên hỏi bản thân: Tôi đã làm gì khiến họ hết yêu?" - Hoàng Anh viết.

Hoàng Anh có động thái đầu tiên ngay giữa tâm bão bị tố ngoại tình với Thắm Bebe, câu chốt cuối cùng gây chú ý! - Ảnh 2
Hoàng Anh có chia sẻ ẩn ý về vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía "tình tin đồn" của Hoàng Anh, trước một ngày, Thắm Bebe cũng livestream để nói rõ sự tình. Cô vừa khóc vừa khẳng định có cảm tình với Hoàng Anh và ngược lại. Dù vậy, cả hai chưa bao giờ làm gì trái đạo lí. Bên cạnh đó, Thắm Bebe cũng tố chồng cô có nhiều thói hư tật xấu, khiến cô không thể chịu đựng thêm.

"Tôi có nhiều phốt của anh nhưng tôi không nói ra vì tôi không bao giờ phương hại đến anh. Ban đầu, tôi với Hoàng Anh chỉ có một sự quan tâm với nhau, có thể trên mức tình bạn. Vì một khi làm việc chung, hai anh em thấy hoàn cảnh của nhau và thông cảm về cuộc sống của nhau. Nhưng với lương tâm một người mẹ và lương tâm của một người đàn ông như anh Hoàng Anh, cả hai chúng tôi đều chưa bao giờ làm trái đạo lí. Chính anh đã đẩy tôi đi xa".

Hoàng Anh có động thái đầu tiên ngay giữa tâm bão bị tố ngoại tình với Thắm Bebe, câu chốt cuối cùng gây chú ý! - Ảnh 3
Chồng Thắm Bebe lên tiếng tố cáo mối quan hệ tình cảm của Hoàng Anh và vợ mình - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, vụ việc đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. 

Bị chồng tố thẳng ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe liền có động thái đáp trả cực gắt nhưng liệu có được sự đồng tình?

Bị chồng tố thẳng ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe liền có động thái đáp trả cực gắt nhưng liệu có được sự đồng tình?

'Trên đời này kinh tởm nhất là loại người rõ ràng làm tổn thương người khác rồi giả vờ mình là người bị hại', Thắm Bebe nhấn mạnh.

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