Trên trang cá nhân, Thắm Bebe bày tỏ: "Trên đời này kinh tởm nhất là loại người rõ ràng làm tổn thương người khác rồi giả vờ mình là người bị hại! Phía sau đâm chọt, đi nói xấu, hại người, làm cho người ta tức lên "ghi âm" phân tán rồi tỏ ra là mình thánh thiện!

Vừa qua, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước việc ông xã doanh nhân của Thắm Bebe chính thức lên tiếng tố diễn viên Hoàng Anh "cặp kè" với vợ của mình và có đầy đủ bằng chứng để chứng minh. Khi sự việc đang "hot", ngay lập tức, Thắm Bebe đã có động thái đáp trả. Cụ thể, cô đăng vội tâm thư ẩn ý về một ai đó và tỏ ra bức xúc khi bị cho đóng vai "ác" trong câu chuyện này.

Đồng thời, Thắm Bebe cũng hỏi ý kiến của cư dân mạng phải giải quyết ra sao nếu rơi vào trường hợp của cô. Theo chia sẻ, có thể thấy Thắm Bebe đang ẩn ý kể loạt tật xấu của ông xã doanh nhân khiến cho tổ ấm "cơm không lành, canh không ngọt". Cô bộc bạch:

Khá khen cho bọn ngồi bên đường hùa theo chia sẻ đoạn ghi âm ra mà không biết mình đang phạm luật. Cố tình bôi nhoạ, bôi xấu người khác trên mạng xã hội trong khi không biết hoàn cảnh người ta thế nào. Sống sao làm người không muốn mà đi muốn làm".

"Nhà mình cho Thắm Bebe ý kiến xem nếu các bạn không may rơi vào những trường hợp sau đây các bạn sẽ xử lý thế nào?

Nếu có người rắp tâm phá từ công việc, phương hại đến thanh danh, nhân phẩm của bạn thì bạn làm gì? Nếu người đó là chồng hoặc vợ bạn khi đang trong giai đoạn ly thân. Người ta tẩu tán hết tiền trong tài khoản thì bạn nên làm gì?

Nếu người đó là chồng hoặc vợ bạn mà đàn áp *** bạn mỗi ngày ròng rã suốt 10 năm thì bạn nên làm gì? Nếu chồng bạn hoặc vợ bạn cố muốn chia rẽ con của bạn và bạn khi con của bạn dưới 10 tuổi thì bạn nên làm gì?

Nếu chồng bạn hoặc vợ bạn phá tan nát kênh YouTube của bạn khi bạn đã cố tạo dựng gần 2 năm trời. Với tất cả tâm huyết thì bạn nên làm gì?

Trời mưa lạnh lắm, càng về cuối năm thời tiết càng lạnh. Ai cũng cần một mái ấm, một nơi để đi về".

Bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe đăng đàn ẩn ý kể tật xấu của chồng doanh nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của Thắm Bebe sau khi chia sẻ lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, "tình tin đồn" của Hoàng Anh đăng tải bài viết này để lấy lòng thương hại từ phía dân tình và đang che đậy cho lỗi "ngoại tình" của mình sau khi bị chồng vạch trần.

Tuy nhiên, đó chỉ là sự suy đoán của cư dân mạng, người trong cuộc vẫn chưa phản hồi chính xác về ồn ào này.