Khán giả hoài nghi Thắm Bebe chính là người hack Facebook của chồng để đăng đàn xin lỗi về việc tố cô ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh.

Vừa qua, vụ doanh nhân Kevin Nguyễn (chồng Thắm Bebe) tố vợ ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh gây xôn xao trên mạng xã hội. Mới đây, sau thời gian mất tích khi ồn ào xảy ra, chồng Thắm Bebe đã tái xuất mạng xã hội. Cụ thể, anh thông báo khoảng thời gian qua do bị hack Facebook nên phải ở ẩn. Đồng thời, nam doanh nhân cũng đính chính bài đăng xin lỗi gây xôn xao trước đó: "Xin lỗi em. Tôi xin lỗi. Tôi đã sai vì tôi đã làm cho gia đình tôi tan nát, mong mọi chuyện dừng lại ở đây". Chống Thắm Bebe tố vợ ngoại tình với diễn viên Hoàng Anh gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Kevin Nguyễn cho biết facebook cá nhân bị hack và status 'xin lỗi' khẳng định không phải do mình viết - Ảnh: Chụp màn hình Chồng Thắm Bebe cho rằng ai đó đã mạo danh mình để đăng đàn xin lỗi gây xôn xao: "Đây là status mạo danh Kevin. Trong thời gian qua, Facebook Kevin bị hack, không phải Kevin viết. Mong cả nhà hiểu. 3 cháu và Kevin vẫn khỏe trong tình thương cộng đồng. Califonia, 27/1/2022".

Bài đăng mới trên Facebook của Kevin Nguyễn lập tức thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng Thắm Bebe đã hack Facebook của chồng để đăng dòng trạng thái xin lỗi nhằm dập tắt ồn ào không tốt về mình. Vợ cũ Hoàng Anh động viên chồng Thắm Bebe khi trở thành bố đơn thân - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, liên quan đến việc này, Thắm Bebe khẳng định không có chuyện cô hack hay tự vào tài khoản của chồng để đăng. Thắm Bebe cho hay: "Khi tôi về nhà dọn đồ đi, Kevin đã quỳ xuống xin tha thứ, cho anh ấy thêm cơ hội. Tôi có nói nếu anh lên mạng, công khai xin lỗi thì tôi sẽ ở lại và anh đã làm.

Khi Kevin vừa đăng lên, những người anh từng hợp tác trước đó đã nhắn tin nói anh ấy. Nhưng Kevin đã hứa với tôi không liên lạc với họ nữa. Rồi những kẻ đó lại vào Facebook Kevin nói bị hack. Họ cố tình muốn phá, muốn chồng tôi ly hôn để trả thù tôi".

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