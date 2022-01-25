Sau ồn ào có 'gian tình' với nhau, Hoàng Anh tái xuất tình tứ bên Thắm Bebe bất chấp thị phi

Hậu trường 25/01/2022 21:07

Mặc cho thị phi đeo bám, Hoàng Anh – Thắm Bebe vẫn kề cạnh, trò chuyện rôm rả trên livestream với mọi người.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thắm Bebe bất ngờ đăng tải hình ảnh sánh đôi tình tứ cùng Hoàng Anh sau ồn ào ngoại tình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng dành lời chúc tốt đẹp tới mọi người: "Năm mới đã đến rất gần, Thắm Bebe xin được kính chúc tất cả quý vị năm mới thật nhiều sức khỏe may mắn, bình an và thật nhiều bao lì xì nha". 

Sau ồn ào có 'gian tình' với nhau, Hoàng Anh tái xuất tình tứ bên Thắm Bebe bất chấp thị phi - Ảnh 1
Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Anh – Thắm Bebe cùng xuất hiện công khai sau drama tình ái chấn động - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, cả hai vừa cùng nhau đi tiệc cuối năm. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Anh – Thắm Bebe cùng xuất hiện công khai. Trước đó, cuối năm 2020, tin đồn tình cảm giữa Thắm Bebe và Hoàng Anh nổ ra khi nam diễn viên Hoàng Anh đơn phương xin ly hôn. Không chỉ vậy, chị Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh cũng thường xuyên livestream tố cáo Thắm Bebe là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của chị rạn nứt.

Sau ồn ào có 'gian tình' với nhau, Hoàng Anh tái xuất tình tứ bên Thắm Bebe bất chấp thị phi - Ảnh 2
Khép lại bê bối tình ái, Thắm Bebe bắt nhịp trở lại với công việc, cuộc sống - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, vào ngày 8/12, chồng Thắm Bebe là Kevin Nguyễn còn lên tiếng tố chuyện ngoại tình của vợ với diễn viên Hoàng Anh. Cụ thể, Kevin Nguyễn tố vợ lăng nhăng, moi tiền mình để nuôi Hoàng Anh, thậm chí qua lại với trai Tây để nuôi nhân tình.

Chồng Thắm Bebe cũng cho biết, đang tiến hành thủ tục ly hôn. Anh cũng gay gắt chỉ trích Hoàng Anh là người "không có đạo đức" khi qua lại với vợ của người đối xử tốt với mình. Anh tuyên bố: "Tôi sẽ bóc tất cả lớp mặt nạ của em và Hoàng Anh. Bằng chứng tôi đủ hết để khẳng định 100% con người em suốt hơn 1 năm qua em cắm trên đầu tôi bao nhiêu sừng".

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia?

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia?

Hoàng Anh có bài viết dài vào rạng sáng ngày 14/12 trên trang cá nhân gây xôn xao dư luận.

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