Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia?

Hậu trường 14/12/2021 09:43

Hoàng Anh có bài viết dài vào rạng sáng ngày 14/12 trên trang cá nhân gây xôn xao dư luận.

Những ngày vừa qua, vụ việc diễn viên Hoàng Anh vướng vào ồn ào ngoại tình với Thắm Bebe khiến dư luận xôn xao. Nguồn cơn xuất phát từ việc chồng của Thắm Bebe đã đăng đàn tố vợ ngoại tình với nam diễn viên, đáng chú ý hơn còn tuyên bố chắc nịch nắm đầy đủ bằng chứng trong tay.

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia? - Ảnh 1
Chồng Thắm Bebe tố Hoàng Anh ngoại tình với vợ của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lùm xùm, sau nhiều ngày tránh né ồn ào, rạng sáng 14/12 (theo giờ Việt Nam), trên trang cá nhân, Hoàng Anh bất ngờ có bài viết dài gửi đến một người phụ nữ. Dù không chỉ đích danh song ngay dưới phần bình luận, nhiều netizen cho rằng, người anh đang nhắc đến trong bài viết là Thắm Bebe.

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia? - Ảnh 2
Hoàng Anh và Thắm Bebe liên tục vướng tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Theo đó, Hoàng Anh đã dành nhiều lời khen về tính cách đến người phụ nữ này khiến ai gặp cũng yêu thương, quý mến. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn "đá" nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc được cho là của Thắm Bebe. Cụ thể, nam diễn viên còn cho biết, thời gian qua người phụ nữ này phải chịu đựng đủ điều: "Suốt khoảng thời gian vừa qua, tôi hiểu được nhiều thứ ở em. Hiểu rõ được bao nhiêu năm trời em đã phải chịu đựng, vì trách nhiệm, vì gia đình con cái, vì chạy theo sự ghen tuông, đấu tranh, giành giật tới mức em không còn đủ sức để bám đuổi nó khiến em mệt mỏi, buông lơi".

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia? - Ảnh 3
Tâm thư Hoàng Anh gửi đến người phụ nữ được cho là Thắm Bebe trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong tâm thư, nam diễn viên cũng không quên đề cập đến mối lương duyên của cả hai. Anh cho biết đã được người phụ nữ này thấu hiểu, chia sẻ nhiều thứ từ những ngày "chân ướt, chân ráo" sang Mỹ sinh sống: "Em quan tâm đến những khó khăn công việc, đời sống khi tôi mới sang đây. Tôi hiểu được em nhiều và quan tâm cảm xúc em hơn với những gì em đã trải qua".

Hiện, bức tâm thư giải bày nỗi lòng của diễn viên Hoàng Anh vẫn đang nhận nhiều sự chú ý. 

Hoàng Anh có động thái đầu tiên ngay giữa tâm bão bị tố ngoại tình với Thắm Bebe, câu chốt cuối cùng gây chú ý!

Hoàng Anh có động thái đầu tiên ngay giữa tâm bão bị tố ngoại tình với Thắm Bebe, câu chốt cuối cùng gây chú ý!

Sau khi Thắm Bebe livetream vào trưa 9/12, Hoàng Anh cũng có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

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