Em trai Hoài Linh đào lại ảnh xưa cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz, mối quan hệ từ 20 năm trước gây nhiều chú ý

Hậu trường 28/04/2022 14:43

Em trai Hoài Linh tung ảnh quá khứ Trấn Thành, Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng, mối quan hệ từ xưa gây chú ý.

Những ngày gần đây, trên trang fanpage chính thức, Dương Triệu Vũ liên tục đăng tải nhiều hình ảnh kỉ niệm ngày xưa. Đáng chú ý nhất trong số đó là những bức ảnh nam ca sĩ chụp cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz như Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng.

Qua diện mạo và phong cách ăn mặc của các nghệ sĩ có mặt trong bức ảnh có thể đoán đã được chụp rất lâu trước đó. Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa trước ngoại hình trẻ trung của các nhân vật đình đám và có người còn cho rằng họ không hổ danh với danh xưng “lão hóa ngược”. 

Em trai Hoài Linh đào lại ảnh xưa cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz, mối quan hệ từ 20 năm trước gây nhiều chú ý - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ đăng tải ngày xưa cùng dàn sao gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay khi đăng tải đã thu về hàng ngàn lượt tương tác chỉ sau vài giờ đăng tải. Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, được biết đây là bức ảnh được chụp tại chợ Moskva trong chuyến đi lưu diễn của các ngôi sao tại Nga vào 10 năm trước. Tính đến nay, hội bạn thân này đã gắn bó được 20 năm, cùng nhau đi lưu diễn tung hoành ngang dọc khắp mọi mảnh trời.

Em trai Hoài Linh đào lại ảnh xưa cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz, mối quan hệ từ 20 năm trước gây nhiều chú ý - Ảnh 2
Bức ảnh được chụp tại chợ Moskva trong chuyến đi lưu diễn của các ngôi sao tại Nga vào 10 năm trước - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, Đàm Vĩnh Hưng cũng là người nâng đỡ Dương Triệu Vũ vào những ngày đầu tiên đến với con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi phát hiện ra chất giọng trời phú của em trai Hoài Linh. Sau nhiều năm Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng kết hợp biểu diễn "ăn ý quá mức” khiến nhiều người cũng đặt nghi vấn về mối quan hệ tình yêu của 2 người.

Em trai Hoài Linh đào lại ảnh xưa cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz, mối quan hệ từ 20 năm trước gây nhiều chú ý - Ảnh 3
Em trai Hoài Linh đào lại ảnh xưa cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz, mối quan hệ từ 20 năm trước gây nhiều chú ý - Ảnh 4
Khán giả để lại bình luận dưới bài viết của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Hội bạn thân còn thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của nhau. Thậm chí, mỗi khi Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sinh nhật có sự xuất hiện của Cẩm Ly, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ, "Ông hoàng nhạc Việt" còn hài hước đặt tên cho cuộc hội ngộ này với cái tên đáng yêu: “Họp tổ dân phố”.

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Sau khi ca sĩ Như Quỳnh cập nhật ảnh đại diện đen, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Minh, Dương Triệu Vũ cùng các sao Việt khác và khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình.

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