Em trai Hoài Linh đào lại ảnh xưa cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz, mối quan hệ từ 20 năm trước gây nhiều chú ý

Những ngày gần đây, trên trang fanpage chính thức, Dương Triệu Vũ liên tục đăng tải nhiều hình ảnh kỉ niệm ngày xưa. Đáng chú ý nhất trong số đó là những bức ảnh nam ca sĩ chụp cùng dàn sao nổi tiếng Vbiz như Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly và Đàm Vĩnh Hưng.

Qua diện mạo và phong cách ăn mặc của các nghệ sĩ có mặt trong bức ảnh có thể đoán đã được chụp rất lâu trước đó. Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa trước ngoại hình trẻ trung của các nhân vật đình đám và có người còn cho rằng họ không hổ danh với danh xưng “lão hóa ngược”.