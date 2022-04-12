Trước thông tin này, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả vô cùng bàng hoàng và đau xót. Dưới bài viết, các nghệ sĩ cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Như Quỳnh.

Vào chiều ngày 12/4, ca sĩ Như Quỳnh gây chú ý khi bất ngờ đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trang Facebook của mình sang màu đen. Sau đó, nữ ca sĩ thông báo chính thức: "Như Quỳnh vô cùng thương tiếc báo tin, em trai mình - Lê Lâm Tường Khuê - vừa qua đời tại Cali (California) do đột quỵ! Cali, tháng 4/2022".

Nghệ sĩ Quang Minh để lại bình luận: "Thật quá bất ngờ và đau lòng khi hay tin em vừa ra đi. Anh thành kính phân ưu cùng gia đình em nha".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi viết: "Xin thương tiếc chú. Cô Như ơi cố lên nha cô... Cô ơi mạnh mẽ lên nha cô! Ước gì được ôm cô"

Ca sĩ Thanh Thảo bày tỏ: "Em xin chia buồn cùng chị và gia đình".

Như Quỳnh và em trai Tường Khuê - Ảnh: Internet

Tường Khuê tên thật là Lê Lâm Tường Khuê, là em trai ruột của ca sĩ Như Quỳnh. Trong gia đình, chỉ có Tường Khuê và Như Quỳnh theo đuổi con đường nghệ thuật. Tường Khuê theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp tại hải ngoại. Nam ca sĩ sở hữu chất giọng trầm ấm, sâu lắng và theo đuổi dòng nhạc trữ tình.

Bên cạnh đó, ngoài vai trò là ca sĩ, Tường Khuê chính là người lo liệu trang phục cho Như Quỳnh mỗi khi đi diễn và xuất hiện trong các chương trình, sự kiện lớn. Trong gia đình, Tường Khuê được nhận xét giống chị gái vì rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt là thời trang và ca hát.