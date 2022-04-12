Bị chê tơi tả vì giọng hát 'lên xuống' bất thường nhưng sản phẩm comeback của Hồ Văn Cường lại bất ngờ lọt top trending: Hóa ra là một ca khúc viết về mẹ

Hậu trường 12/04/2022 18:06

Vừa ra mắt được vài ngày, ca khúc mới của Hồ Văn Cường bất ngờ lọt top trending trên nền tảng youtube.

Sau thời gian vắng bóng, đầu năm 2022, nghệ sĩ Ngọc Sơn bầu Thụy đưa thông tin Hồ Văn Cường sẽ sớm trở lại. Ngọc Sơn cũng cho biết đã giúp đỡ Hồ Văn Cường rèn luyện về kĩ năng ca hát và giao tiếp để gắn bó lâu dài với nghệ thuật.

Bị chê tơi tả vì giọng hát 'lên xuống' bất thường nhưng sản phẩm comeback của Hồ Văn Cường lại bất ngờ lọt top trending: Hóa ra là một ca khúc viết về mẹ - Ảnh 1
Hồ Văn Cường cùng Ngọc Sơn và bầu Thụy - Ảnh: FBNV

Ngọc Sơn cũng đã chia sẻ đoạn clip Hồ Văn Cường biểu diễn hàng loạt ca khúc Nửa đêm ngoài phố, Lòng mẹ 2, Tình cha, Sa mưa giông… Bên cạnh những ý kiến cho rằng nam ca sĩ phong độ thất thường thì phần đông khán giả trầm trồ khen giọng ca Hồ Văn Cường và cách xử lý bài hát tiến bộ, phong thái có phần tự tin hơn trước .

Bị chê tơi tả vì giọng hát 'lên xuống' bất thường nhưng sản phẩm comeback của Hồ Văn Cường lại bất ngờ lọt top trending: Hóa ra là một ca khúc viết về mẹ - Ảnh 2
Hồ Văn Cường luyện tập cùng Ngọc Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trong một sự kiện cùng với giọng ca “Tình cha”, Hồ Văn Cường lần đầu trình lầm đầu đã trình diễn ca khúc mới được sáng tác riêng cho mình tên Cõng Mẹ. Đây là một ca khúc của nhạc sĩ Sơn Hạ và được Hồ Văn Cường lần đầu tiên giới thiệu đến khán giả và trình diễn live trong sự kiện gần đây.

Bị chê tơi tả vì giọng hát 'lên xuống' bất thường nhưng sản phẩm comeback của Hồ Văn Cường lại bất ngờ lọt top trending: Hóa ra là một ca khúc viết về mẹ - Ảnh 3
Hồ Văn Cường ra mắt sản phẩm mới trong một sự kiện - Ảnh: Chụp màn hình

Màn trình diễn ca khúc Cõng Mẹ của Hồ Văn Cường sau đó đã được đăng tải trên kênh Youtube của Bầu Thụy và sau đó nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm. Đến hiện tại, chỉ sau vài ngày phát hành, màn trình diễn này đã lọt top trending âm nhạc trên Youtube ở vị trí thứ 4 với gần 1 triệu lượt xem.

Bị chê tơi tả vì giọng hát 'lên xuống' bất thường nhưng sản phẩm comeback của Hồ Văn Cường lại bất ngờ lọt top trending: Hóa ra là một ca khúc viết về mẹ - Ảnh 4
Ca khúc trở thành hot trending - Ảnh: Chụp màn hình

Các fan hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi dành cho Hồ Văn Ca với khúc "comeback" lần này. Ca khúc Cõng mẹ có giai điệu trữ tình sâu lắng, đúng sở trường của Hồ Văn Cường,lời hát ngọt ngào hòa cùng giọng hát trầm ấm của nam ca sĩ nên rất đúng gu của người hâm mộ.

Bị chê tơi tả vì giọng hát 'lên xuống' bất thường nhưng sản phẩm comeback của Hồ Văn Cường lại bất ngờ lọt top trending: Hóa ra là một ca khúc viết về mẹ - Ảnh 5
Lời khen từ fan hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả mong chờ sẽ có MV của ca khúc Cõng mẹ được phát hành trong thời gian sớm nhất.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường bầu Thụy Ngọc Sơn

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