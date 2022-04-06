Mạnh Quỳnh 'gửi nỗi nhớ' tới Phi Nhung qua 2 ca khúc viết riêng cho cô, gây chú ý với động thái 'cạch mặt' Hồ Văn Cường

Trong đêm nhạc sắp tới của mình, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã thể hiện hai trong nhiều ca khúc mà anh đã viết riêng cho Phi Nhung, số bài hát còn lại, anh khẳng định sẽ chỉ giữ cho riêng bản thân mình.

Theo Tiền Phong, vào ngày 28/4 tới đây, đêm nhạc "Nhớ Nhung" của Mạnh Quỳnh sẽ được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 3 người con nuôi của cố NS Phi Nhung là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân. Được biết, sau hơn 1 năm xa cách, đây là đêm diễn đầu tiên của Mạnh quỳnh tại quê nhà Việt Nam. Đêm nhạc 'Nhớ Nhung' sẽ có sự tham gia của 3 người con nuôi của Phi Nhung - Ảnh: Internet Khi biết Hồ Văn Cường không tham gia biểu diễn tại concert này, nhiều khán giả đã cho rằng Mạnh Quỳnh đang công khai “cạch mặt” giọng ca trẻ sau cái chết của Phi Nhung vì trước đây Hồ Văn Cường được xem là nguyên nhân khiến cho cố nghệ sĩ chịu nhiều tai tiếng.

Trước đây Hồ Văn Cường được xem là nguyên nhân khiến cho cố nghệ sĩ Phi Nhung chịu nhiều tai tiếng - Ảnh: Internet Điều chú ý nhất trong đêm diễn “Nhớ Nhung” đó chính là Mạnh Quỳnh sẽ thể hiện 2 bài hát mà anh viết riêng cho "người tình sân khấu" Phi Nhung. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên cũng là duy nhất mà anh hát 2 ca khúc này. Mạnh Quỳnh tiết lộ, đáng lý những ca khúc này là anh giữ riêng làm kỷ niệm nhưng vì muốn chia sẻ tới những khán giả cùng yêu mến Phi Nhung nên anh sẽ biểu diễn vào đêm nhạc này. Được biết, kể từ khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn chưa song ca với ai một cách trọn vẹn bởi anh cũng vô cùng thương xót cho "người tình sân khấu" của mình. Ngoài ra, khán giả cũng đã quen thuộc với cặp đôi song ca Mạnh Quỳnh - Phi Nhung nên việc anh hát với người khác không được ủng hộ.

Mạnh Quỳnh vẫn chưa nguôi nỗi nhớ Phi Nhung - Ảnh: Internet Tuy vậy, vẫn có duy nhất một lần mà Mạnh Quỳnh cố ý "vượt rào" và song ca cùng một giọng ca nữ khác đó chính là Phương Loan - bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài. Tuy vậy, sự kết hợp này lại khiến cho công chúng ủng hộ vì cả hai đều đã trải qua sự mất mát khi người thân thiết với mình ra đi mãi mãi.

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