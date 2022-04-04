Con gái ruột Phi Nhung nhớ mẹ, nhắc về một ngày đặc biệt của cả hai khiến cộng đồng mạng xót xa

Hậu trường 04/04/2022 21:17

Vừa qua, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung - đã chia sẻ bài viết khiến nhiều người xót xa.

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Wendy Phạm - con gái cố ca sĩ Phi Nhung - đã đăng tải hình ảnh hai mẹ con lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ẩn ý về một ngày đặc biệt. Cụ thể, cô viết: "11/22/2017, cả nhà ơi, nhớ ngày này Wendy và Mẹ làm gì không? I’m missing you".

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Bài viết của con gái Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của cô ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều người cho biết đây là ngày đầu tiên con gái Phi Nhung xuất hiện chính thức trước công chúng cùng mẹ. Cả hai còn tham gia talkshow để tâm sự về chuyện Phi Nhung làm mẹ đơn thân, về lí do giấu kín con gái trong nhiều năm.... khiến ai nấy vô cùng xúc động.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước lời nhắn đầy tâm trạng của Wendy, nhiều người không khỏi xót xa cho sự ra đi của Phi Nhung cũng như gửi lời an ủi đến Wendy và gia đình. 

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Bài chia sẻ của Wendy mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, Wendy cũng đã chia sẻ lại hình ảnh sân khấu của "Nhớ Nhung live concert" - một món quà mà nam ca sĩ Mạnh Quỳnh dành tặng Phi Nhung. Theo đó, Wendy bày tỏ sự bất ngờ trước sự hoành tráng và lãng mạn của buổi hòa nhạc và kêu gọi mọi người ủng hộ nam ca sĩ.

Được biết, ca sĩ Phi Nhung, 51 tuổi, qua đời vào 12h15 trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã đích thân mang tro cốt của cố nghệ sĩ về trao tận tay con gái ruột và gia đình tại Mỹ.

Sáng sớm 13/10 (tức trưa 12/10 giờ Mỹ), đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, khán giả Việt Nam tại Mỹ đã đến chùa Huệ Quang (Santa Ana, California, Mỹ) đưa tiễn ca sĩ Phi Nhung. Nhiều người không khỏi nghẹn ngào trước sự ra đi của cô.

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Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung gia đình Phi Nhung

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