Bị đồn qua đời ở tuổi 43, MC Đại Nghĩa gọi gấp cho Việt Hương 'hỏi khó', Cát Phượng 'bất lực' thốt lên một câu thâm thúy

Hậu trường 04/04/2022 20:19

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với tiêu đề: "MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời, hưởng dương 43 tuổi" khiến mạng xã hội dậy sóng.

Mới đây, mạng xã hội Youtube xuất hiện đoạn clip với tiêu đề: "MC Đại Nghĩa đột ngột qua đời, hưởng dương 43 tuổi". Hình ảnh của nam diễn viên và các đồng nghiệp thân thân là Kiều Minh Tuấn và Việt Hương thiết xuất hiện khiến nhiều người vô cùng xôn xao. Chỉ sau vài ngày, clip này đã thu hút hơn 30.000 lượt xem.

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MC Đại Nghĩa - Ảnh: Internet

Trước sự việc trên, Đại Nghĩa cũng đã chụp lại màn hình điện thoại kèm dòng trạng thái vô cùng hài hước. Theo đó, anh cho không thấy sợ hay giận hay buồn mà chỉ thấy mắc cười. Thậm chí, anh còn gọi cho nữ nghệ sĩ Việt Hương để "hỏi khó" nữ nghệ sĩ và bị đàn chị "chửi banh nóc". Ngoài ra, anh cũng nhắc khéo các Youtuber "đồn riết đồn hoài" và "cảm giác cái showbiz này hỏng còn ai luôn á chời".

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Bài viết của Đại Nghĩa - Ảnh: Chụp màn hình

"Không thấy sợ, không thấy giận thấy buồn, mà chỉ thấy mắc cười thôi. Gọi điện cho bà chế hỏi sao cái mặt chị buồn quá vậy. Bả nói bữa trước chị cũng bị đồn là chết rồi bị đột quỵ nữa 

Tui thắc mắc tiếp sao mấy cái vụ nghệ sĩ bị đồn như vầy thì cái hình nào người ta cũng ghép cái mặt chị vô hết vậy, 10 vụ thì hết 8-9 vụ có hình chị đứng chắp tay với cái mặt buồn buồn. Làm như chị có giang với mấy cái vụ này hay sao đó.

Vậy là bả chửi banh nóc 

P/S: đồn riết đồn hoài, ngày nào cũng có tin đồn, cảm giác cái showbiz này hỏng còn ai luôn á chời" - Nguyên văn bài viết của Đại Nghĩa.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ như Thành Lộc, ca sĩ Diễm Phương, Nhật Kim Anh,... cũng bày tỏ sự bức xúc khi rơi vào trường hợp tương tự. Thậm chí, nghệ sĩ Cát Phượng còn "bất lực" cho biết: "Riết rồi chị em chúng mình chết hết khi qua tay các bạn ấy". Được biết, hiện tại, đoạn clip đã "bay màu" khỏi Youtube.

Bị đồn qua đời ở tuổi 43, MC Đại Nghĩa gọi gấp cho Việt Hương 'hỏi khó', Cát Phượng 'bất lực' thốt lên một câu thâm thúy - Ảnh 4

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Quả thật, thời gian gần đây, thông tin sai sự thật về việc những nghệ sĩ nổi tiếng qua đời khiến dân tình không khỏi dậy sóng. Thậm chí, vừa qua, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Thanh tra sở nhanh chóng vào cuộc xử lý ngay trường hợp đăng thông tin bịa đặt về nghệ sỹ Trấn Thành qua đời trên mạng xã hội.

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