Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa

Hậu trường 12/04/2022 20:03

Chia sẻ của nam nhạc sĩ về câu chuyện liên quan đến Hoài Lâm đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã tổ chức một concert kỷ niệm đặc biệt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Đêm nhạc có sự góp mặt quy tụ của nhiều nghệ sĩ đình đám trong showbiz cùng với đó là những sân khấu đầy thăng hoa bởi hàng loạt sáng tác từ Nguyễn Minh Cường.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả tiếc nuối nhất chính là việc Hoài Lâm không nằm trong danh sách ca sĩ biểu diễn. Bởi trước đó, Hoài Lâm và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã có màn hợp tác vô cùng thành công trong hai ca khúc Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi. Đây đều là những bản hit lớn trong sự nghiệp của cả Hoài Lâm và Nguyễn Minh Cường.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình ảnh chụp cùng Hoài Lâm. Anh cho biết Hoài Lâm đã tới đêm nhạc của mình, nhưng nam ca sĩ chia sẻ rằng: "Dạ có, mà em ngại nên đứng ngoài, xem từ xa".

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 1
Bài đăng của nam nhạc sĩ về sự xuất hiện của Hoài Lâm. - Ảnh chụp màn hình

 

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 2
Hoài Lâm khẳng định có đến đêm nhạc, nhưng chỉ lén nhìn từ xa. - Ảnh: FB Nguyễn Minh Cường

Bên dưới bình luận, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự yêu mến dành cho Hoài Lâm. Khán giả vẫn theo dõi anh dù sau nhiều năm vắng bóng nhưng giờ đây nam ca sĩ vẫn chưa sẵn sàng cũng như đủ tự tin để xuất hiện nơi đông người. Bên cạnh đó, con nuôi Hoài Linh có thể cũng còn e ngại với ngoại hình hiện tại của mình, khi không còn sáng sân khấu như thời điểm trước đây.

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 3

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 4

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 5

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 6

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 7
Khán giả vẫn còn dành nhiều sự quan tâm cho Hoài Lâm. - Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận, sự yêu mến của người hâm mộ vẫn dõi theo Hoài Lâm

“Thương chàng trai bé nhỏ ấy”.

“Thương chưa. Vẫn còn ngại sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến anh Cường”.

“Mãi thương Lâm”.

“Ngại nên đứng ngoài xem từ xa, nghe thương quá vầy nè”.

“Thương quá em út Lâm”.

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 8

Có lẽ do đã rời xa showbiz khá lâu nên Hoài Lâm cảm giác không đủ tự tin để xuất hiện trước nhiều người. Thời gian qua Hoài Lâm chủ yếu sống tại quê nhà, chăm chỉ xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các livestream ca hát cho cộng đồng mạng nghe. Giọng hát của anh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. 

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 9

Nam nhạc sĩ tiết lộ Hoài Lâm đã tới một sự kiện toàn người nổi tiếng, nhưng chỉ lén nhìn từ xa khiến người hâm mộ không khỏi xót xa - Ảnh 10

 

Hoài Lâm và nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là cặp đôi rất ăn ý trong showbiz. Người đứng sau loạt ca khúc thành công của nam ca sĩ chính là Nguyễn Minh Cường. Chắc hẳn khán giả vẫn còn nhớ đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi, Hoa Nở Vô Thường...

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